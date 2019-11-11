الجيش العراقي: رصدنا بعض المنفلتين وسط المتظاهرين وسنتعقبهم

قال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف في مؤتمر صحفي إنه تم رصد بعض المنفلتين وسط المتظاهرين وسيتم تعقبهم.

أهم ما جاء في المؤتمر

بعض الجهات المشبوهة داخل مطعم وسط بغداد، قامت بتصنيع ما يشبه المتفجرات، ما قد يؤدي في حال انفجارها إلى انهيار المبنى بأثره، كما أن من شأنها أن تحصد أرواح العديد من المتواجدين في المبنى.

القوات المسلحة اعتقلت متظاهرين رشقوا (عناصر) الأمن بزجاجات حارقة في بغداد.

القوات الأمنية لم تستخدم أي غاز سام، وإنما فقط غاز مسيل للدموع، وهو ما تلجأ إليه الولايات المتحدة وبريطانيا.

قنابل الغاز المسيلة للدموع التي نستخدمها هي التي تستخدمها الولايات المتحدة ولا صحة لخطورتها.

الاعتقالات تمت بناء على أوامر قضائية واستهدفت الضالعين في العنف.

استخدام العنف لفض الاعتصامات لا يجوز بحكم الدستور.

ندعو المتظاهرين إلى البقاء في الساحات حتى تحقيق مطالبهم.

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