الاتحاد الأوربي يتفق على فرض عقوبات على تركيا

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوربي، اليوم الإثنين، على فرض عقوبات اقتصادية بسبب أعمال حفر تقوم بها تركيا قبالة ساحل قبرص من خلال وضع إطار قانوني لحظر السفر وتجميد الأرصدة.
التفاصيل
- وزراء الخارجية اتفقوا على وثيقة إطار حول التدابير التقييدية التي يعتزم الاتحاد اتخاذها بحق تركيا بسبب أنشطتها التنقيبية في شرق المتوسط.
- بيان لوزراء الخارجية وصف فعاليات التنقيب التي تجريها تركيا في شرق المتوسط، بأنها غير قانونية.
- البيان: الوثيقة المتفق عليها ستخول فرض تدابير تقييدية للأشخاص والمؤسسات المسؤولة عن فعاليات التنقيب غير القانونية في شرق المتوسط.
- البيان: التدابير تتمثل في فرض حظر سفر إلى بلدان الاتحاد وتجميد الأصول المالية للأشخاص والمؤسسات المعنية.
- البيان: لن يتم تحويل أموال من بلدان الاتحاد الأوربي إلى الأشخاص والمؤسسات المُدرجين في لائحة التدابير التقييدية.
- وتقول تركيا، المرشحة رسميا لعضوية الاتحاد الأوربي، إنها تعمل في مياه على الرصيف القاري الخاص بها أو في مناطق للقبارصة الأتراك حقوق فيها.
- وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوربي لرويترز إن هذا النهج التدريجي يعطي تركيا الفرصة لإنهاء ما يقول الاتحاد الأوربي إنها أنشطة حفر "غير قانونية" قبل بدء سريان أي إجراءات.
- وقال دبلوماسيون إنه في حال فرض العقوبات فمن المرجح أن تستهدف عمليات تجميد الأصول والمنع من السفر الجيش التركي وقباطنة سفن الحفر.
خلفيات
- ويهدف القرار إلى معاقبة أنقرة على أعمال التنقيب في المنطقة التي يقول الاتحاد الأوربي إنها منطقة اقتصادية بحرية قبرصية.
- ويعكس القرار تدهور علاقات الاتحاد الأوربي مع تركيا.
- ويأتي ذلك بعد قرار منفصل بوقف مبيعات السلاح الجديدة من حكومات الاتحاد الأوربي لأنقرة بسبب العملية العسكرية في شمال شرق سوريا.
- توغلها يوم التاسع من أكتوبر تشرين الأول في سوريا.
- وتعارض قبرص واليونان والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.
- أكدت أنقرة، في بيانات عدة لوزارة الخارجية، أن السفن التركية تنقّب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك.
- وقسمت قبرص في عام 1974 بعد تدخل عسكري تركي أثاره انقلاب قصير الأمد بإيعاز من اليونان.
- وفشلت العديد من جهود حفظ السلام وعقد اكتشاف موارد بحرية المفاوضات.
- وتدهورت علاقات الاتحاد الأوربي مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بعد تعثر مسعى أنقرة المستمر منذ سنوات للانضمام للاتحاد الأوربي أكبر تكتل تجاري في العالم.