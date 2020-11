أمريكا تطالب العراق بإجراء انتخابات مبكرة ووقف العنف ضد المحتجين

حضت الولايات المتحدة السلطات العراقية، الاثنين، على إجراء انتخابات مبكرة والقيام بإصلاحات انتخابية، داعية إلى إنهاء أعمال العنف ضد المتظاهرين والتي خلفت مئات القتلى.

واستمرت الاحتجاجات التي تهز السلطات العراقية، مترافقة مع أعمال عنف دامية أسفرت منذ انطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول عن مقتل 319 شخصا غالبيتهم من المتظاهرين، حسب حصيلة رسمية أعلنت صباح الأحد، وإصابة أكثر من 12 ألفا.

Statement from the White House about the situation in #Iraq. pic.twitter.com/5plVsktALB

— U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) November 11, 2019