أمريكا تطالب العراق بإجراء انتخابات مبكرة ووقف العنف ضد المحتجين

حضت الولايات المتحدة السلطات العراقية، الاثنين، على إجراء انتخابات مبكرة والقيام بإصلاحات انتخابية، داعية إلى إنهاء أعمال العنف ضد المتظاهرين والتي خلفت مئات القتلى.

واستمرت الاحتجاجات التي تهز السلطات العراقية، مترافقة مع أعمال عنف دامية أسفرت منذ انطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول عن مقتل 319 شخصا غالبيتهم من المتظاهرين، حسب حصيلة رسمية أعلنت صباح الأحد، وإصابة أكثر من 12 ألفا.

التفاصيل

السكرتير الصحفي للبيت الأبيض قال في بيان إن الولايات المتحدة تدعو حكومة العراق إلى وقف العنف ضد المحتجين وإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة.

البيان الذي نشرته السفارة الأمريكية في بغداد اليوم الاثنين قال "تشارك الولايات المتحدة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المحتجين والوفاء بتعهد الرئيس برهم صالح بإقرار إصلاحات انتخابية وإجراء انتخابات مبكرة".

البيت الأبيض قال في بيان، الأحد، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، وكذلك إزاء القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق".

Statement from the White House about the situation in #Iraq. pic.twitter.com/5plVsktALB — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) November 11, 2019

تزايد عدد القتلى