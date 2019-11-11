أردوغان يطلق حملة لزراعة 11 مليون غرسة في ساعة

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، حملة التشجير الوطنية لزرع 11 مليون غرسة في عموم الولايات التركية.

وتستهدف الحملة تسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس، من خلال زرع أكبر عدد من الغراس في ساعة واحدة اليوم الإثنين.

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شارك الرئيس أردوغان في برنامج التشجير الذي انطلق في العاصمة التركية أنقرة تحت شعار "اليوم غرس وغدا نفس"، إلى جانب وزير الزراعة بكير باك دميرلي ومسؤولين آخرين.

في كلمة خلال البرنامج، قال أردوغان "نطلق اليوم حملة تشجير واسعة، أين هم الذين كانوا يتهجمون علينا منذ 17 عاما بحجة الدفاع عن البيئة".

أشار أردوغان إلى أن الذين تظاهروا قبل عدة أعوام وسط مدينة إسطنبول بحجة الدفاع عن الأشجار، غائبون تماما اليوم.

تابع أردوغان قائلا "هؤلاء لا يهمهم الشجر والتشجير، بل كان هدفهم زرع الفتنة وافتعال العنف في الداخل التركي بحجة حماية الأشجار".

تستهدف الحملة تسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس، من خلال زرع أكبر عدد من الغراس في ساعة واحدة (الأناضول)