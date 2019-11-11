البث الحي
سياسة|تركيا

أردوغان يطلق حملة لزراعة 11 مليون غرسة في ساعة

شارك الرئيس أردوغان في برنامج التشجير الذي انطلق في العاصمة التركية أنقرة
شارك الرئيس أردوغان في برنامج التشجير الذي انطلق في العاصمة التركية أنقرة
11/11/2019

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، حملة التشجير الوطنية لزرع 11 مليون غرسة في عموم الولايات التركية.

وتستهدف الحملة تسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس، من خلال زرع أكبر عدد من الغراس في ساعة واحدة اليوم الإثنين.

التفاصيل
  • شارك الرئيس أردوغان في برنامج التشجير الذي انطلق في العاصمة التركية أنقرة تحت شعار "اليوم غرس وغدا نفس"، إلى جانب وزير الزراعة بكير باك دميرلي ومسؤولين آخرين.
  • في كلمة خلال البرنامج، قال أردوغان "نطلق اليوم حملة تشجير واسعة، أين هم الذين كانوا يتهجمون علينا منذ 17 عاما بحجة الدفاع عن البيئة".
  • أشار أردوغان إلى أن الذين تظاهروا قبل عدة أعوام وسط مدينة إسطنبول بحجة الدفاع عن الأشجار، غائبون تماما اليوم.
  • تابع أردوغان قائلا "هؤلاء لا يهمهم الشجر والتشجير، بل كان هدفهم زرع الفتنة وافتعال العنف في الداخل التركي بحجة حماية الأشجار".
تستهدف الحملة تسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس، من خلال زرع أكبر عدد من الغراس في ساعة واحدة (الأناضول)
  • اتهم أردوغان مسلحي حزب العمال الكردستاني وأنصاره بإشعال حرائق الغابات التي اندلعت الصيف الماضي في عدد من الولايات التركية.
  • أوضح أردوغان أن مساحة الغابات في عموم البلاد، ارتفعت من 20.8 مليون هكتار إلى 22.6 مليون هكتار.
  • أضاف أن تركيا شهدت خلال الأعوام الـ 17 الماضية، زراعة 4.5 مليار غرسة جديدة.
  • أردف قائلا "نحن ترعرعنا وسط ثقافة تحترم التراب والشجر، ونقبّل الخبز ونولي اهتماما كبيرا للماء".
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد (رويترز)

تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

الصحة العالمية: مقاومة المضادات الحيوية لا تقل خطورة عن كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (روتيرز)

"قذائف صاروخية ورشاشات" في اشتباك عائلي شرقي لبنان (فيديو)

وقعت اشتباكات، اليوم، بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر في حي الشراونة في بعلبك (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)