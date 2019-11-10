نتنياهو: مشاركتنا بإكسبو دبي 2020 تعكس تقدم التطبيع [فيديو]

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن حكومته ستتخذ اليوم قرارا حول المشاركة في معرض إكسبو دبي 2020″، حسب بيان نشر على حسابه في فيسبوك باللغة العربية.

علاقات إسرائيل تتعزز مع 6 دول عربية

نتنياهو أضاف أن مشاركة إسرائيل في المعرض في دبي "تعكس تقدم التطبيع مع الدول العربية على الأرض".

تابع "لدينا علاقات تتعزز باستمرار مع 6 دول عربية، على الأقل، ويتم القيام بذلك بفضل سياستنا التي تدمج بين القوة والمصالح المشتركة ورؤية واعية جدا من شأنها دفع التطبيع قدما، خطوة بعد خطوة، بشكل يؤدي في نهاية المطاف بنظري إلى علاقات سلمية. هذا سيأخذ وقتا ولكنه سيتحقق".

إسرائيل ستشارك العام القادم في معرض الإكسبو في دبي. نقيم علاقات مع ست دول عربية على الأقل والتطبيع يتقدم، خطوة بعد خطوة، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى علاقات سلمية. pic.twitter.com/pPE5RzMFNt — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 10, 2019

لم يكشف نتنياهو أسماء الدول التي كان يتحدث عنها، لكنه سبق أن زار نهاية أكتوبر/تشرين أول 2018، سلطنة عُمان، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن وجود علاقات "سرية" مع عدة دول عربية.

ومعرض إكسبو 2020 الدولي، تستضيفه الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 من أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى 10 من أبريل/نيسان 2021.

تقام معارض إكسبو الدولية كل خمس سنوات وتستمر لفترة أقصاها 6 أشهر حيث تستقطب ملايين الزوار

دبي ستسمح للإسرائيليين بحضور معرض إكسبو دبي

صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية كانت قد كشفت أن إمارة دبي ستسمح للإسرائيليين بحضور معرض إكسبو دبي 2020، وإن المعرض قد يكون بداية لمنح التأشيرات للإسرائيليين بشكل دائم.

الصحيفة نقلت عن مصدر في فريق إدارة معرض إكسبو قوله: تجري السلطات الإسرائيلية والإماراتية محادثات منذ فترة للسماح لمن يحملون جوازات سفر إسرائيلية بحضور المعرض في دبي.

هذه المحادثات جارية لأن كلا الجانبين يرغب في أن يصبح المعرض أكبر معرض في العالم، وقد استثمرت الإمارات مبالغ هائلة من المال، واهتمت بالحدث، وتريد أن يكون الإسرائيليون محل ترحيب.

يديعوت أحرونوت نقلت عن مصدر أمريكي مرتبط بالسلطات الإماراتية قوله إن أبو ظبي لا تسعى لاجتذاب السياح الإسرائيليين فحسب، بل ترغب أيضا في استقطاب المبدعين والمبتكرين الإسرائيليين، ولهذا فإنه يتوقع أن تيسر السلطات الإماراتية عملية دخول من يحملون جوازات سفر إسرائيلية.

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال في بيان الشهر الماضي إن المشاركة في معرض إكسبو دبي "تعكس مكانة إسرائيل المتنامية، ليس فقط في العالم ولكن في المنطقة أيضا".

المسؤول بوزارة الخارجية الإسرائيلية إلزار كوهين، والذي يتولى مسؤولية الجناح الإسرائيلي في المعرض، صرح لوكالة بلومبرغ الشهر الماضي أنه زار دبي عدة مرات طوال نحو عام للإشراف على ترتيبات المعرض.

مصدر آخر قال للصحيفة إن معرض إكسبو دبي قد يكون بمثابة رحلة تجريبية يُسمح خلالها للسياح الإسرائيليين بدخول البلاد، وأنه في حال نجح الأمر فإن الإمارات قد تترك أبوابها مفتوحة للسياح الإسرائيليين بشكل دائم.

محمد خاطر، مساعد مدير هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في إمارة رأس الخيمة، قال: "أعتقد أن الإسرائيليين سيأتون للزيارة حتى بعد المعرض. حتى الآن لدينا عدد قليل من الإسرائيليين الذين يزوروننا، وسنكون سعداء باستيعاب جميع السياح الإسرائيليين".

ورغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، فإن البلدين تربطهما علاقات اقتصادية، كما زار ساسة إسرائيليون الإمارات للمشاركة في فعاليات دولية.

وضمن العلاقات المتنامية بين الإمارات وإسرائيل فتحت إسرائيل مكتب تمثيل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في عام 2015، من أجل النهوض بالابتكارات التكنولوجية بين البلدين.

واعترفت الإمارات رسميا العام الماضي بالجالية اليهودية الصغيرة في دبي.

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