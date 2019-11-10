مصر: النيابة تقرر إخلاء سبيل آخر وزير عدل في عهد مرسي

قررت النيابة المصرية، السبت، إخلاء سبيل القاضي السابق أحمد سليمان، آخر وزير عدل بعهد الرئيس الراحل محمد مرسي.

إخلاء سبيل سليمان

قال نجله محمد إن "نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي)، قررت إخلاء سبيل والده اليوم".

أشار إلى أن القرار مشروط بتدبير احترازي وهو "عدم مغادرة منزله لمدة 15 يومًا، على أن يَمثل في موعد تجديدها أمام نيابة أمن الدولة للنظر في مد التدبير من عدمه".

أوضح أن إطلاق سراح والده من مقر الاحتجاز الحالي (لم يحدده) ونقله إلى منزله "ربما يكون مساء الأحد".

وحسب القانون المصري، عقب قرار السبت يتم نقل القاضي السابق، المحبوس وفق تقارير صحفية محلية في مجمع سجون طرة (جنوبي القاهرة) إلى قسم الشرطة التابع له وبعدها يتم إطلاق سراحه، إن لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

خلفيات

في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قررت محكمة جنايات مصرية، رفض استئناف النيابة على قرار بإخلاء سبيل سليمان.

لاحقًا قررت النيابة حبسه مرة أخرى، بعد مواجهته بتفريغ محتويات مناهضة للنظام الحالي كانت بجهاز حاسوبه الخاص.

في ديسمبر/كانون الأول 2018 أوقفت السلطات سليمان، وبعدها بيومين قررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وجهت له النيابة، بعد تحقيقات مطولة، عدة اتهامات، منها الانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون ومحاولة تهديد الأمن القومي والتواصل مع قنوات معادية للدولة بهدف الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وهو ما نفاه القاضي السابق.

وعين سليمان، وزيرا للعدل في مايو/ أيار 2013، واستقال عقب الإطاحة بـ"مرسي"، في 3 يوليو/ تموز 2013 "رفضا لتلك الخطوة"، وكانت له آراء معارضة للنظام المصري منذ ذلك الوقت.