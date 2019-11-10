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سياسة|مصر

مصرع 4 أشخاص سقطوا في بالوعة صرف شمالي مصر [فيديو]

10/11/2019

لقي 4 مواطنين مصريين مصرعهم وأصيب آخران إثر سقوطهم في "بالوعة" صرف صحي بقرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

سقطوا في بالوعة
  • أفادت بوابة "أخبار اليوم"، المملوكة للدولة، بوفاة 4 عمال وإصابة اثنين آخرين تتراوح أعمارهم جميعًا بين العقدين الثالث والرابع.
  • قرر سعيد عباس، محافظ المنوفية، فتح تحقيق عاجل حول الواقعة، كما قرر صرف إعانات مالية عاجلة للضحايا والمصابين.
  • في الأشهر الأخيرة، تزايدت حوادث السقوط في بالوعات الصرف الصحي، والتي تعود وفق تقارير محلية، إلى حوادث سرقة أغطية البالوعات التي يعاد تدويرها.
  • تتنوع أسباب الوفاة في مثل هذه الحوادث، وأغلبها نتيجة الغرق في مياه الصرف أو استنشاق غاز "الميثانول" السام، وفق تقارير محلية.

ويعود تاريخ شبكة الصرف الصحي الحديثة في مصر، وفق تقارير رسمية، إلى العام 1914، مع إنشاء مصلحة المجاري الرئيسية نواة لمشروع مُتكامل بدأ في القاهرة قبل أن يشمل بقية المحافظات لاحقًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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