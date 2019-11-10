محلل سعودي: حان وقت إنهاء كلمة تحرير فلسطين من قاموسنا (فيديو)

قال المحلل السعودي عبدالحميد الغبين، إنه قد حان وقت السلام مع إسرائيل بدون شروط "فلم نجنِ طوال 70 عامًا غير الدمار والتخلف"، وإنه حان الوقت أن تنتهي من قاموسنا كلمة تحرير فلسطين.
وعلى الفور احتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بتصريحات الغبين عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر "إسرائيل بالعربية"، بينما انفجرت منصة تويتر بردود عربية غاضبة ترفض التطبيع والسلام مع الإسرائيليين.
صباح الخير☀️ والأمل لابناء هذه المنطقة بعد معاناة طويلة.حان وقت تفضيل العقل على العاطفة :"حان وقت السلام مع #إسرائيل بدون شروط "ان يكون شعب اسرائيل جزء من المنطقة ويبدأ قطار البناء". قول الحقيقة يتطلب الجرأة 🏅 Abdullhameeds@ https://t.co/MYsex5l40V
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 10, 2019
بالقران الذي هو دستورنا. ان اليهود هم اشد اعداءنا. فما قيمة كلامك امام القران الحق المبين.
— ✨NASHMI✨ (@rakkd_2) November 10, 2019
https://twitter.com/SalehSAlHimali/status/1193424256111128576?ref_src=twsrc%5Etfw
كلامك مردود عليك إسرائيل هي العدو الأول لنا كمسلمين والصهيونية العالمية هي سبب كل المشاكل والفتن في العالم العربي حماية لدولة العدو الاسرائيلي واليهود هم أعداء الله ورسوله
— saad (@aboaqeel111) November 9, 2019
لن يكون هناك سلام بدون عودة الفلسطينيين .. الشعودية لن تكون وطن بديل للفلسطينيين .. حطوها حلقة بأذانكم ..
— M7M0UD (@npt1988) November 10, 2019
الحمد لله الذي اظهر لنا الخبيث من الطيب و على العموم لا استغرب ان تصدر هكذا تصريحات من امثالك فالعداء لمن يحتلون المسجد الاقصى و ينكلون بالمسلمين شرف لست اهلاً له
— Mosab (@MosabAga) November 9, 2019
لم يسوء حال منطقة الشرق الأوسط إلا منذ قدوم اليهود الاسرائيلين الظالمين الي المنطقة عام ٤٨ مثلا لا تقل ان حال دولة مثل مصر كانت احسن حالا تحت حكم الملك ولكن مصر كانت احسن حالا قبل أن يجاورها سرطان إسرائيل الظالم وقس على ذلك باقي أحوال المنطقة فليعلم الجميع انهم العدو فاحذروهم
— nader naem (@Nader__Naem) November 10, 2019
اذا كان هذا ابسط افعالهم بأهل فلسطين المغتصبة والمحتله من قبل الصهاينة وهذا غيث من فيض فكيف ستأمن شرورهم 👇🏼👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/GR5DUZHQNR
— اقتباسات واراء (@aburetaj19989) November 9, 2019
لا تتعامل مع من لعنهم الله ولا تتمنى لقائهم فهم منكرون وجاحدون ولا يلتزمون بالمواثيق الربانية ولا البشرية
— ﮼ابو،احمد،الشهري MBS🇸🇦 (@shehriaz) November 10, 2019
اليهود ينقضون العهود قال الله تعالى (لتجدن اشد الناس عدواة للذين امنو اليهود) ايه ٨٢ سورة المائده فهل بعد قول الله شيء
— محسن الظن بالله2030 (@aattwwt1) November 9, 2019
https://twitter.com/neof9Q9x8qPYEiP/status/1193447526810234881?ref_src=twsrc%5Etfw