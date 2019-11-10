محلل سعودي: حان وقت إنهاء كلمة تحرير فلسطين من قاموسنا (فيديو)

قال المحلل السعودي عبدالحميد الغبين، إنه قد حان وقت السلام مع إسرائيل بدون شروط "فلم نجنِ طوال 70 عامًا غير الدمار والتخلف"، وإنه حان الوقت أن تنتهي من قاموسنا كلمة تحرير فلسطين.

وعلى الفور احتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بتصريحات الغبين عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر "إسرائيل بالعربية"، بينما انفجرت منصة تويتر بردود عربية غاضبة ترفض التطبيع والسلام مع الإسرائيليين.

"جزء من المنطقة"

الغبين الذي يعرف نفسه بأنه رئيس مركز "السياسي" للدراسات في لندن، قال إنه حان الوقت أن يكون الشعب الإسرائيلي جزءاً من المنطقة ويبدأ قطار البناء والأمل من أجل مستقبل كل عربي، مؤكدًا "الازدهار والبناء يبدأ من هنا".

أبرز تصريحات الغبين:

إسرائيل تساهم في كل الصناعات والمجالات، وهي دولة اقتصادية قوية جدًا وليست هشة.

شعار تحرير فلسطين بات خطرًا جدًا، ويستخدمه معظم "الإرهابيين" ومن لديهم مشاريع تدميرية مثل إيران، كذريعة للتدخل في المنطقة العربية.

إيران دمرت إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن تحت راية تحرير فلسطين، وهي لم تطلق رصاصة واحدة تجاه إسرائيل.

هؤلاء يعتمدون على أن الشعب العربي غير قارئ، ويستغلون هذه الشعارات لتنفيذ مشاريعهم.

حان الوقت لأن يكون هناك سلام عادل بيننا وبين الإسرائيليين لخدمة المنطقة ليس فقط على مستوى الاستقرار السياسي، بل حتى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

العرب الذين جمعوا الأسلحة وكدسوها على مدار 70 عامًا من أجل تحرير فلسطين، استخدموها في قتل الشعب العربي وليس الإسرائيليين.

صباح الخير☀️ والأمل لابناء هذه المنطقة بعد معاناة طويلة.حان وقت تفضيل العقل على العاطفة :"حان وقت السلام مع #إسرائيل بدون شروط "ان يكون شعب اسرائيل جزء من المنطقة ويبدأ قطار البناء". قول الحقيقة يتطلب الجرأة 🏅 Abdullhameeds@ https://t.co/MYsex5l40V — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 10, 2019

تصريحات مثيرة للجدل

ليست هذه المرة الأولى الذي يؤيد فيها الغبين التطبيع مع إسرائيل، ففي 22 يناير/كانون الثاني الماضي، وجه رسالة لإسرائيل يطلب منهم تجهيز فنادقهم لأن العرب قادمون إليها.

قبلها بقليل، قال الغبين إن فلسطين حق تاريخي لليهود، وإن الإسرائيليين أولى بفلسطين من الفلسطينيين بزعم أن القرآن تحدث عن بني إسرائيل ولم يذكر اسم فلسطين.

من بين تصريحاته أيضًا: قضية فلسطين لم تعد تهمنا ولا يعنينا من يحكم القدس والتطبيع مع إسرائيل قادم، ولا يوجد خيار من أجل الاستقرار والنمو الاقتصادي إلا بالتطبيع الكامل مع اسرائيل اليوم قبل غد.

الغبين قال في تصريحات أكثر جرأة إن "إسرائيل لم تقصف أي مدينة عربية عكس صدام الذي قصف الرياض وقتل مدنيين. الجيوش العربية من جميع الدول، كانت تشارك بجيوشها وكانت تضرب وتحارب إسرائيل إلا أن إسرائيل لم تقصف أي دولة عربية".

تصريحات الغبين في كل مرة تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وغضبًا واسعًا لدى الفلسطينيين والعرب الرافضين للتطبيع.

بالقران الذي هو دستورنا. ان اليهود هم اشد اعداءنا. فما قيمة كلامك امام القران الحق المبين. — ✨NASHMI✨ (@rakkd_2) November 10, 2019

https://twitter.com/SalehSAlHimali/status/1193424256111128576?ref_src=twsrc%5Etfw

كلامك مردود عليك إسرائيل هي العدو الأول لنا كمسلمين والصهيونية العالمية هي سبب كل المشاكل والفتن في العالم العربي حماية لدولة العدو الاسرائيلي واليهود هم أعداء الله ورسوله — saad (@aboaqeel111) November 9, 2019

لن يكون هناك سلام بدون عودة الفلسطينيين .. الشعودية لن تكون وطن بديل للفلسطينيين .. حطوها حلقة بأذانكم .. — M7M0UD (@npt1988) November 10, 2019

الحمد لله الذي اظهر لنا الخبيث من الطيب و على العموم لا استغرب ان تصدر هكذا تصريحات من امثالك فالعداء لمن يحتلون المسجد الاقصى و ينكلون بالمسلمين شرف لست اهلاً له — Mosab (@MosabAga) November 9, 2019

لم يسوء حال منطقة الشرق الأوسط إلا منذ قدوم اليهود الاسرائيلين الظالمين الي المنطقة عام ٤٨ مثلا لا تقل ان حال دولة مثل مصر كانت احسن حالا تحت حكم الملك ولكن مصر كانت احسن حالا قبل أن يجاورها سرطان إسرائيل الظالم وقس على ذلك باقي أحوال المنطقة فليعلم الجميع انهم العدو فاحذروهم — nader naem (@Nader__Naem) November 10, 2019

اذا كان هذا ابسط افعالهم بأهل فلسطين المغتصبة والمحتله من قبل الصهاينة وهذا غيث من فيض فكيف ستأمن شرورهم 👇🏼👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/GR5DUZHQNR — اقتباسات واراء (@aburetaj19989) November 9, 2019

لا تتعامل مع من لعنهم الله ولا تتمنى لقائهم فهم منكرون وجاحدون ولا يلتزمون بالمواثيق الربانية ولا البشرية — ﮼ابو،احمد،الشهري MBS🇸🇦 (@shehriaz) November 10, 2019

اليهود ينقضون العهود قال الله تعالى (لتجدن اشد الناس عدواة للذين امنو اليهود) ايه ٨٢ سورة المائده فهل بعد قول الله شيء — محسن الظن بالله2030 (@aattwwt1) November 9, 2019

https://twitter.com/neof9Q9x8qPYEiP/status/1193447526810234881?ref_src=twsrc%5Etfw