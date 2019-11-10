ليبرمان: سندعم من يقدم التنازلات بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، مساء السبت، أن حزبه سيدعم الطرف الذي سيقدم التنازلات فيما يخص مسار تشكيل الحكومة، المتعثر حتى الآن، مهددًا بالانضمام لحكومة ضيقة.

تهديد بالانضمام لحكومة أقلية

خلال مقابلة أجرتها معه القناة الإسرائيلية الثانية، قال ليبرمان إنه سيطلب الاجتماع برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، مُشيرًا إلى أنه سيدعم "من يُقدم التنازلات، ومن يتخذ القرار الصائب" منهما.

ليبرمان: أؤمن أن كلا الشخصين لديهما المسؤولية الكاملة وأيضًا يريدان مصلحة إسرائيل.

جاءت تصريحات ليبرمان مع تبقي عشرة أيام من المهلة الرسمية للجنرال غانتس لتشكيل حكومة، وبعد يومين من إعلان نتنياهو تعيين زعيم حزب اليمين الجديد، نفتالي بينيت وزيرًا للجيش.

ليبرمان قال إنه سيدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية، بمشاركة الليكود وأزرق أبيض وإسرائيل بيتنا، مشيرًا الى أن حزبه سيعدم الطرف الذي سيقدم التنازلات من أجل تشكيل هذه الحكومة.

ليبرمان: أنوي التوجه إلى كليهما والاجتماع معهما هذا الأسبوع، وفي حال لم يتخذ أي من الجانبين قرارًا صائبا سأقوم بدعم الجانب الآخر في تشكيل حكومة أقلية برئاسة الحزب الذي يقبل باقتراحاتي.

حول تعيين بينيت وزيرًا للجيش، قال ليبرمان: أتمنى له النجاح، لكن التحدي الحقيقي الذي يواجه إسرائيل ليس كيفية تعيين وزير أو آخر، بل كيفية تشكيل حكومة وحدة وطنية لمنع الذهاب لانتخابات ثالثة.

ليبرمان قال إنه لن يدعم الذهاب لانتخابات مباشرة، في حال كانت هناك جولة انتخابات قريبة.

ليبرمان: عندما ذهبنا إلى الانتخابات، ذكرنا بوضوح أن مهمتنا هي تشكيل حكومة وحدة وطنية، لذلك أقول إن الشرط هو انفصال نتنياهو عن الكتلة المتطرفة.

هدد ليبرمان بأنه سيسهل إنشاء ائتلاف حكومة أقلية تدعمه القائمة العربية المشتركة إذا لم يتخلى نتنياهو عن الكتلة اليمينية المكونة من 55 مقعدًا من الأحزاب الدينية واليمينية، وأضاف أن حزبه يستكشف خيارات أخرى غير حكومة الوحدة.

مراقبون إسرائيليون يرون أن سيناريو قبول نتنياهو بتفكيك معسكر اليمين، ليس واقعيًا وأن "الليكود" مصمم على الذهاب لانتخابات ثالثة.

الرئيس الإسرائيلي يتوسط غانتس "يمين" ونتنياهو (رويترز)

تبادل الاتهامات