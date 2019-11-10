ليبرمان: سندعم من يقدم التنازلات بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية
10/11/2019
قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، مساء السبت، أن حزبه سيدعم الطرف الذي سيقدم التنازلات فيما يخص مسار تشكيل الحكومة، المتعثر حتى الآن، مهددًا بالانضمام لحكومة ضيقة.
تهديد بالانضمام لحكومة أقلية
خلال مقابلة أجرتها معه القناة الإسرائيلية الثانية، قال ليبرمان إنه سيطلب الاجتماع برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، مُشيرًا إلى أنه سيدعم "من يُقدم التنازلات، ومن يتخذ القرار الصائب" منهما.
ليبرمان: أؤمن أن كلا الشخصين لديهما المسؤولية الكاملة وأيضًا يريدان مصلحة إسرائيل.
جاءت تصريحات ليبرمان مع تبقي عشرة أيام من المهلة الرسمية للجنرال غانتس لتشكيل حكومة، وبعد يومين من إعلان نتنياهو تعيين زعيم حزب اليمين الجديد، نفتالي بينيت وزيرًا للجيش.
ليبرمان قال إنه سيدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية، بمشاركة الليكود وأزرق أبيض وإسرائيل بيتنا، مشيرًا الى أن حزبه سيعدم الطرف الذي سيقدم التنازلات من أجل تشكيل هذه الحكومة.
ليبرمان: أنوي التوجه إلى كليهما والاجتماع معهما هذا الأسبوع، وفي حال لم يتخذ أي من الجانبين قرارًا صائبا سأقوم بدعم الجانب الآخر في تشكيل حكومة أقلية برئاسة الحزب الذي يقبل باقتراحاتي.
حول تعيين بينيت وزيرًا للجيش، قال ليبرمان: أتمنى له النجاح، لكن التحدي الحقيقي الذي يواجه إسرائيل ليس كيفية تعيين وزير أو آخر، بل كيفية تشكيل حكومة وحدة وطنية لمنع الذهاب لانتخابات ثالثة.
ليبرمان قال إنه لن يدعم الذهاب لانتخابات مباشرة، في حال كانت هناك جولة انتخابات قريبة.
ليبرمان: عندما ذهبنا إلى الانتخابات، ذكرنا بوضوح أن مهمتنا هي تشكيل حكومة وحدة وطنية، لذلك أقول إن الشرط هو انفصال نتنياهو عن الكتلة المتطرفة.
هدد ليبرمان بأنه سيسهل إنشاء ائتلاف حكومة أقلية تدعمه القائمة العربية المشتركة إذا لم يتخلى نتنياهو عن الكتلة اليمينية المكونة من 55 مقعدًا من الأحزاب الدينية واليمينية، وأضاف أن حزبه يستكشف خيارات أخرى غير حكومة الوحدة.
مراقبون إسرائيليون يرون أن سيناريو قبول نتنياهو بتفكيك معسكر اليمين، ليس واقعيًا وأن "الليكود" مصمم على الذهاب لانتخابات ثالثة.
تبادل الاتهامات
تأتي أقوال ليبرمان بعد يوم واحد فقط من تبادل الاتهامات بين غانتس ونتنياهو بشأن الانتخابات.
غانتس قال عبر فيسبوك، الجمعة: بطبيعة الحال، توجد أمور تجري في الغرف المغلقة وليس بالإمكان إعطاء تفاصيل حولها في المرحلة الحالية، لكننا سنفعل كل شيء من أجل تشكيل حكومة ومنع انتخابات أخرى مكلفة وزائدة.
غانتس اتهم الليكود، بأنه ليس معنيًا بالتوصل إلى اتفاق حقيقي حول تشكيل حكومة وحدة، وأن نتنياهو يصر على قيادة الدولة إلى انتخابات ثالثة للكنيست.
غانتس: مر أسبوعان منذ أودع الرئيس رؤوفين ريفلين بيدي تفويضًا بتشكيل حكومة. وكانت المهمة الرئيسية وما زالت تشكيل حكومة وحدة واسعة وليبرالية.
نتنياهو رد: غانتس يجرنا إلى انتخابات لا ضرورة لها، في الوقت الذي تحتاج فيه إسرائيل إلى حكومة وحدة قوية ضد إيران التي تشكل خطرًا على وجود إسرائيل.
نتنياهو: غانتس يستخدم أي ذريعة لكيلا يشكل الحكومة التي يريدها الإسرائيليون، وهي حكومة وحدة قومية.
نتنياهو: فيما وافق الليكود على تنازلات كثيرة من أجل تشكيل حكومة، ما يزال غانتس، غير مستعد للتباحث في مقترح الرئيس.