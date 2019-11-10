لبنان.. عشرات المحتجين يجوبون شوارع طرابلس في "أحد الإصرار"

شارك عشرات اللبنانيين، الأحد، في مسيرات جابت شوارع مدينة طرابلس (شمال) ضمن فعاليات أحد الإصرار التي دعا إليها نشطاء للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.

كما تخرج مظاهرات أخرى، في العاصمة بيروت، ومدينة صيدا (جنوب) تحت عنوان أحد الإصرار، حيث يواصل المحتجّون، للأحد الرابع على التوالي، احتجاجاتهم تأكيدا على استمرار الحراك الشعبي.

أحد الإصرار