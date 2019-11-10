"كرمال الوطن".. هنية: حماس وافقت على انتخابات تشريعية أولا [فيديو]

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن الحركة تسعى لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة وقبلت بإجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية.

وأضاف هنية في كلمة، الأحد، "كرمال الوطن، تنازلنا وقبلنا بإجراء انتخابات تشريعية، يليها رئاسية، وكرمال الوطن لن نجعل اللقاء الوطني عقبة في إجراء الانتخابات".

أبرز تصريحات هنية

قانون التمثيل النسبي لن يكون عقبة أمام الانتخابات، ووافقنا على رسالة (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن.

نسعى لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة وبناء نظام سياسي فلسطيني قائم على مبدأ الشراكة.

الانتخابات كان يجب أن تُجرى في ظل مصالحة وحكومة وحدة وطنية.

ننظر إلى الانتخابات على أنها رافعة للمشروع الوطني ومخرج من المأزق الراهن ومدخل لتحقيق المصالحة ورافعة لتوفير عناصر القوة لشعبنا والصمود لمواجهة الأخطار.

حماس تتحرك على قاعدة ثابتة هي أننا موحدون في مواجهة الاحتلال.

نجاح الانتخابات يحتاج إلى إجرائها في الضفة والقدس وغزة بشكل لا يقبل التأويل أو المناورة.

نجاح الانتخابات يحتاج إلى توفير الحريات اللازمة لإجرائها.

نجاح الانتخابات يحتاج إلى تحييد المحكمة الدستورية لأنها هي التي أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي.

إذا رفض الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس فيجب أن يكون هناك اشتباك سياسي معه.

قضية الانتخابات تهم كل إنسان وطني وعربي وحر وغيور ومهتم بالقضية الفلسطينية.

تلقينا رسالة بشأن رؤية أبو مازن لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ورقة حركة المبادرة الوطنية تمثل مدخلا جيدا لتوافق وطني ولتوفير الضمانات اللازمة لإجراء الانتخابات.

نسعى بكل مسؤولية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وبناء نظام سياسي قائم على الشراكة في كل المستويات.

أبو مازن يريد أن يكون المرسوم الرئاسي للانتخابات يسبق الاجتماع الوطني المقرر.

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