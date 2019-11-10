عزل ترمب.. جمهوريون يطالبون بشهادة علنية لابن جو بايدن

طالب جمهوريون، بأن يتم استدعاء نجل جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق والمُبلغ الذي تسببت شكوى تقدم بها في بدء تحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترمب للإدلاء بشهادتيهما.

الديمقراطيون سيرفضون

كانت شكوى وردت من" مُبلغ " بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استخدم مكالمة مع الرئيس الأوكراني لطلب مساعدة بهدف تحقيق مكاسب سياسية شخصية وأيدها بعض ممن أدلوا بشهاداتهم من المسؤولين الحاليين والسابقين في جلسات مغلقة على مدى ثلاثة أسابيع.

تتطلب المصادقة على طلبات مثول الشهود المقدمة من الجمهوريين للإدلاء بشهادات في جلسات علنية هذا الأسبوع، موافقة الديمقراطيين الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب، ويتوقع أن يُرفض طلب مثول هانتر بايدن والمخبر.

لكن الديمقراطيين الذين يحظون بأغلبية في مجلس النواب الأمريكي سيرفضون على الأرجح مثول هانتر بايدن -نجل الديمقراطي جو بايدن والمنافس المحتمل له في السباق الرئاسي-والمُبلغ المجهول في جلسات من المقرر أن تبدأ الأربعاء.

أدرج ديفين نيونز كبير الجمهوريين في لجنة المخابرات في مجلس النواب اسميهما في قائمة الشهود المقترحين التي أرسلها إلى رئيس اللجنة الديمقراطي آدم شيف ونُشرت على عدد من المواقع الإخبارية على الإنترنت.

جاء في المزاعم التي وردت في شكوى المُبلغ أن ترمب استخدم تلك المكالمة مع الرئيس الأوكراني لتحقيق مكاسب سياسية شخصية، وأيدها بعض ممن أدلوا بشهاداتهم، في حين ينفي ترمب وحلفاؤه الجمهوريون ارتكاب أي مخالفات.

قال نيونز إنه يرغب أيضا في إدلاء ديفون آرتشر بشهادته أيضا، وهو رجل أعمال كان عضوا في مجلس إدارة الشركة الأوكرانية مع هانتر بايدن، وقال إن بوسعهما "أن يساعدا الأمريكيين على فهم طبيعة ونطاق الفساد المتفشي في أوكرانيا".

جو بايدن (يسار) ونجله هانتر

نشر نسخة من اتصال ثان مع رئيس أوكرانيا

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم السبت إن من المحتمل أن ينشر البيت الأبيض نسخة من اتصال هاتفي ثان مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء.

قال ترمب للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية قبل توجهه إلى ولاية ألاباما "لدينا نسخة أخرى ننشرها وهي مهمة للغاية، وأوضح "سأعطيكم نسخة ثانية لأنني أجريت مكالمتين مع رئيس أوكرانيا".

الرئيس الأمريكي، أضاف أن ذلك قد يكون يوم الثلاثاء، وقال " قد يتم نشر النسخة الثانية يوم الثلاثاء".

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