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سياسة|الولايات المتحدة

عزل ترمب.. جمهوريون يطالبون بشهادة علنية لابن جو بايدن

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
10/11/2019

طالب جمهوريون، بأن يتم استدعاء نجل جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق والمُبلغ الذي تسببت شكوى تقدم بها في بدء تحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترمب للإدلاء بشهادتيهما.

الديمقراطيون سيرفضون
  • كانت شكوى وردت من" مُبلغ " بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استخدم مكالمة مع الرئيس الأوكراني لطلب مساعدة بهدف تحقيق مكاسب سياسية شخصية وأيدها بعض ممن أدلوا بشهاداتهم من المسؤولين الحاليين والسابقين في جلسات مغلقة على مدى ثلاثة أسابيع.
  • تتطلب المصادقة على طلبات مثول الشهود المقدمة من الجمهوريين للإدلاء بشهادات في جلسات علنية هذا الأسبوع، موافقة الديمقراطيين الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب، ويتوقع أن يُرفض طلب مثول هانتر بايدن والمخبر.
  • لكن الديمقراطيين الذين يحظون بأغلبية في مجلس النواب الأمريكي سيرفضون على الأرجح مثول هانتر بايدن -نجل الديمقراطي جو بايدن والمنافس المحتمل له في السباق الرئاسي-والمُبلغ المجهول في جلسات من المقرر أن تبدأ الأربعاء.
  • أدرج ديفين نيونز كبير الجمهوريين في لجنة المخابرات في مجلس النواب اسميهما في قائمة الشهود المقترحين التي أرسلها إلى رئيس اللجنة الديمقراطي آدم شيف ونُشرت على عدد من المواقع الإخبارية على الإنترنت.
  • جاء في المزاعم التي وردت في شكوى المُبلغ أن ترمب استخدم تلك المكالمة مع الرئيس الأوكراني لتحقيق مكاسب سياسية شخصية، وأيدها بعض ممن أدلوا بشهاداتهم، في حين ينفي ترمب وحلفاؤه الجمهوريون ارتكاب أي مخالفات.
  • قال نيونز إنه يرغب أيضا في إدلاء ديفون آرتشر بشهادته أيضا، وهو رجل أعمال كان عضوا في مجلس إدارة الشركة الأوكرانية مع هانتر بايدن، وقال إن بوسعهما "أن يساعدا الأمريكيين على فهم طبيعة ونطاق الفساد المتفشي في أوكرانيا".
جو بايدن (يسار) ونجله هانتر
 نشر نسخة من اتصال ثان مع رئيس أوكرانيا
  • من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم السبت إن من المحتمل أن ينشر البيت الأبيض نسخة من اتصال هاتفي ثان مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء.
  • قال ترمب للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية قبل توجهه إلى ولاية ألاباما "لدينا نسخة أخرى ننشرها وهي مهمة للغاية، وأوضح "سأعطيكم نسخة ثانية لأنني أجريت مكالمتين مع رئيس أوكرانيا".
  • الرئيس الأمريكي، أضاف أن ذلك قد يكون يوم الثلاثاء، وقال " قد يتم نشر النسخة الثانية يوم الثلاثاء".
خلفيات
  • كان ترمب قد اتهم هانتر بايدن ووالده جو مرارا بالفساد على خلفية تولي نجل المرشح الديموقراطي منصبا في مجلس إدارة شركة (بوريسما) النفطية الأوكرانية عندما كان الأخير يتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي.
  • في تاريخ الولايات المتحدة عُزل رئيسان فقط، وبالتالي فإذا تمكن الديموقراطيون من تحقيق هدفهم سيصبح ترمب ثالث رئيس أمريكي يتم عزله، علما بأن تصويت مجلس النواب على عزل ترمب يحيله على محاكمة لعزله أمام مجلس الشيوخ حيث يحظى الجمهوريون بأغلبية برلمانية.
  • ترمب وصف محادثته الهاتفية مع زيلينسكي بأنها "مثالية" على الرغم من أن المحضر الذي نشره البيت الأبيض يبدو أنه يدعم الاتهامات التي أطلقت بحقه.
  • في إفاداتهم أمام لجان التحقيق أكد أكثر من عشرة شهود حتى الآن صحة الاتهامات التي أطلقها الديموقراطيون بما فيها حجب الرئيس الأمريكي مساعدة عسكرية عن أوكرانيا وربطها بفتح كييف تحقيقا بحق جو بايدن وابنه هانتر.
  • كانت كل الجلسات التي عقدتها لجان التحقيق مغلقة، لكنها ستعقد الأسبوع المقبل جلسات علنية.
المصدر : وكالات
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