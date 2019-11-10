شاهد: مقتل 8 في تفجير شمال شرقي سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية ومسعفون محليون إن ثمانية أشخاص قتلوا إثر انفجار قنبلة، الأحد، في منطقة تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية معارضة متحالفة معها في شمال شرق سوريا.

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الانفجار وقع في بلدة سلوك جنوب شرق بلدة تل أبيض التي سيطرت عليها تركيا في عملية عسكرية بدأت قبل شهر.

تقع سلوك على بعد عشرة كيلومترات من الحدود السورية التركية.

موظفو إغاثة قالوا إن شاحنة صغيرة انفجرت خارج مخبز هناك.

تركيا أنحت باللوم في التفجير على المسلحين الأكراد.

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