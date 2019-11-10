شاهد: قوات الاحتلال تعتدي بالضرب المبرح على فلسطينيين بالقدس

أصيب 16 فلسطينيًا على الأقل، بجروح واختناق بالغاز السام والمدمع، قبيل منتصف ليل السبت، جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية شرقي القدس المحتلة.
قوات الاحتلال تعتدي بالضرب المبرح على الناشط محمد ابو الحمص في حي عبيد، ب #العيساوية القدس المحتلة #ثائرون_فلسطينيون pic.twitter.com/G0dnXF1cHL
— Mohammed k (@Kmaa21) November 9, 2019
ومنذ أربعة أشهر تشن قوات الاحتلال حملات اقتحام لبلدة العيسوية يتخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم إلى جانب تنفيذ اعتقالات بحق شبان البلدة.
وتعتبر قرية العيسوية إحدى قرى وبلدات القدس التي تتعرض باستمرار لاقتحامات يومية، وتتعرض منذ فترة طويلة لحملات استفزاز واعتداءات مستمرة من قبل جنود الاحتلال.