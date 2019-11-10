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سياسة

شاهد: قوات الاحتلال تعتدي بالضرب المبرح على فلسطينيين بالقدس

10/11/2019

أصيب 16 فلسطينيًا على الأقل، بجروح واختناق بالغاز السام والمدمع، قبيل منتصف ليل السبت، جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية شرقي القدس المحتلة.

اختناقات وضرب مبرح
  • مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة عقب اقتحامها حي الشهيد عبيد في البلدة، واعتدت على الموجودين في الشارع بالضرب المبرح.
  • اعتداءات الاحتلال أدت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح وبحالات اختناق، عرف منهم عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص الذي انتشر له فيديو وهو مصاب في وجهه نتيجة الاعتداء عليه.
  • أيضًا رصد نادي الأسير الفلسطيني مشهدا مؤثرا لاعتداء قوات الاحتلال بالضرب المبرح على فلسطينيين أثناء اقتحامهما للعيسوية.
  • في وقت لاحق، قال مسعفون ميدانيون إنهم قدموا العلاجات اللازمة لـ 15 مواطنًا أصيبوا بالاختناق بالغاز الذي أطلقته قوات الاحتلال، بينهم طفل بعمر 8 سنوات.

ومنذ أربعة أشهر تشن قوات الاحتلال حملات اقتحام لبلدة العيسوية يتخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم إلى جانب تنفيذ اعتقالات بحق شبان البلدة.

وتعتبر قرية العيسوية إحدى قرى وبلدات القدس التي تتعرض باستمرار لاقتحامات يومية، وتتعرض منذ فترة طويلة لحملات استفزاز واعتداءات مستمرة من قبل جنود الاحتلال.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات ومواقع فلسطينية
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