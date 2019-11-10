شاهد: حركة النهضة ترشّح راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان التونسي

قرر "حزب النهضة" ذو المرجعية الإسلامية والذي حلّ أولا في الانتخابات النيابية في تونس، ترشيح زعيمه راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان، مكررا نيّته تسمية رئيس للوزراء من صفوف الحركة.

وفازت حركة النهضة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 6 من أكتوبر/تشرين أول الماضي حاصدة 52 مقعدا في مجلس النواب.

الحركة تخوض مفاوضات شاقة بهدف تشكيل حكومة جديدة

رئيس مجلس الشورى في "حزب النهضة" عبد الكريم الهاروني أعلن أن المجلس قرر "ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان".

قال إن الأولوية للبرلمان لأنه الهيئة التي تُسنّ فيها القوانين وتّتخذ فيها القرارات.

لم تعلن الحركة اسم الشخصية التي ترشّحها لتشكيل الحكومة، علما أن مهلة تقديم هذا الترشيح تنتهي الجمعة المقبل.

أكد الهاروني أن مجلس شورى الحركة كان قد اقترح سابقا تولي الغنوشي رئاسة الحكومة، لكنّه عاد وقرر ترشيحه لرئاسة البرلمان.

تابع: "قرار مجلس الشورى هو تمسّك النهضة بحقها في تشكيل الحكومة ورئاستها. هذا الخيار (نحن) متمسكون به ولن نتنازل عنه".

الهاروني قال إن الغنوشي قدّم لمجلس الشورى تقريرا عمّا آلت إليه المفاوضات في موضوع تشكيل الحكومة، مضيفا "للأسف بعض الأحزاب لم تعطِ الأولوية للبرنامج بل لرئاسة الحكومة".

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قدّمت النهضة ما وصفته بـ"وثيقة اتفاق" وهي برنامج عمل يتضمن محاور مكافحة الفساد وتعزيز الأمن والتنمية والتربية والخدمات العامة.

وتسعى الحركة إلى تشكيل ائتلاف مع أحزاب عدة لتأمين غالبية للحكومة .

وأجرت حركة النهضة مؤخرا مشاورات مع أحزاب عدة حول تشكيل الحكومة استبعدت منها حزب "قلب تونس" الذي حل ثانيا (38 مقعدا) بزعامة قطب الإعلام المثير للجدل نبيل القروي، وحزب "الدستوري الحر" (17 مقعدا) بزعامة المحامية عبير موسي.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الجديد الأربعاء أول جلسة عامة له.