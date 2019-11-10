شاهد: حركة النهضة ترشّح راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان التونسي

قرر "حزب النهضة" ذو المرجعية الإسلامية والذي حلّ أولا في الانتخابات النيابية في تونس، ترشيح زعيمه راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان، مكررا نيّته تسمية رئيس للوزراء من صفوف الحركة.
وفازت حركة النهضة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 6 من أكتوبر/تشرين أول الماضي حاصدة 52 مقعدا في مجلس النواب.
ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قدّمت النهضة ما وصفته بـ"وثيقة اتفاق" وهي برنامج عمل يتضمن محاور مكافحة الفساد وتعزيز الأمن والتنمية والتربية والخدمات العامة.
وتسعى الحركة إلى تشكيل ائتلاف مع أحزاب عدة لتأمين غالبية للحكومة .
وأجرت حركة النهضة مؤخرا مشاورات مع أحزاب عدة حول تشكيل الحكومة استبعدت منها حزب "قلب تونس" الذي حل ثانيا (38 مقعدا) بزعامة قطب الإعلام المثير للجدل نبيل القروي، وحزب "الدستوري الحر" (17 مقعدا) بزعامة المحامية عبير موسي.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان الجديد الأربعاء أول جلسة عامة له.