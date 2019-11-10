شاهد: إعصار "بلبل" يقتل 20 شخصا في الهند وبنغلاديش

لقي 20 شخصا مصرعهم، في الهند وبنغلاديش، إثر إعصار "بلبل" الذي يضرب البلدين منذ ليل السبت، فيما أجبر السلطات البنغالية على إجلاء نحو مليوني شخص من بعض المناطق الساحلية.

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