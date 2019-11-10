تقرير: ضغوط ترمب القصوى على إيران تأتي بنتائج عكسية

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن سياسة الضغوط القصوى التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إيران لم تفلح في كبح جماح إيران وأتت بنتائج عكسية، وفقا لخبراء تحدثوا للصحيفة.

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