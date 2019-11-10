العراق.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات لـ 8 واتفاق سياسي لإنهائها

قال مصدران طبيان، اليوم إن حصيلة القتلى خلال الـ24 ساعة الماضية في العراق، ارتفعت إلى 8 أشخاص، في حين تحدثت مصادر عن اتفاق بين الكتل السياسية لإبقاء السلطة الحالية.

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قوات مكافحة الشعب فضت بالقوة، السبت، احتجاج المتظاهرين على جسور العاصمة بغداد المؤدية الى المنطقة الخضراء، ما أوقع قتلى وجرحى.

قال مصدر طبي في بغداد طلب عدم الإشارة لاسمه، إن حصيلة القتلى يوم أمس ارتفعت الى 7 اشخاص وإصابة نحو 90 آخرين، مشيرا إلى أن القتلى تعرضوا لإطلاق نار وانفجار قنابل الغازات المسيلة للدموع.

وفي محافظة البصرة (جنوب) أفاد مصدر طبي آخر أن أحد جرحى الاحتجاجات توفي مـتأثرا بإصابته التي تعرض لها قبل أيام في ميناء أم قصر، عندما فضت قوات الأمن احتجاجا بالقوة.

تخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 285 قتيلا على الأقل فضلا عن نحو 13 ألف مصاب، غالبيتهم من المتظاهرين، حسب إحصائية أعدتها "الأناضول" استنادا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان ومصادر طبية.

المتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص العمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية الفاسدة، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي يطالب بتقديم بديل قبل تقديم استقالة حكومته.

أحد رجال الأمن يوجه سلاحه نحو المحتجين في بغداد-9 نوفمبر

اتفاق على إبقاء السلطة الحالية

على الصعيد السياسي، واصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما أكد لفرانس برس اثنان من كوادر أحد الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات.

نقلت (فرانس برس) عن أحد المصدرين أن "الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية".

أضاف المصدر أن الأطراف اتفقت أيضا على "دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة".

من جانبه نفى مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني أن تكون المرجعية الدينية الشيعية العليا طرفا في اتفاق يقضي بإبقاء الحكومة الحالية وإنهاء الاحتجاجات الجارية

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