العاهل السعودي يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

تسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

رسالة خطية

ذكرت وكالتا الأنباء السعودية والكويتية الرسميتان، اليوم، أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، سلم الرسالة للملك سلمان الذي استقبله والوفد المرافق له، في الرياض.

الوزير الكويتي نقل للعاهل السعودي تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمّله الملك سلمان تحياته وتقديره للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

الرسالة تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا)

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