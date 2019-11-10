الإمارات تدعو إيران للتفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن على إيران الجلوس إلى مائدة التفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج للتوصل لاتفاق جديد يخفض من التوتر المتصاعد في المنطقة.

مائدة تفاوض

قال المسؤول الإماراتي، خلال ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي السادس، اليوم الأحد، إن المزيد من التصعيد في تلك المرحلة لا يخدم أحدًا، مشيرًا إلى أن بلاده تعتقد بأن هناك مجالًا لنجاح الدبلوماسية.

أبرز تصريحات قرقاش:

نحذر من خيار زائف بين الحرب واتفاق نووي معيب.

إجراء محادثات جديدة مع إيران يجب ألا يتطرق إلى الملف النووي فحسب بل يجب أن يعالج المخاوف المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية والتدخل الإقليمي عبر جماعات تعمل لصالح إيران بالوكالة.

مناقشة تلك الملفات تعني أن دول المنطقة تحتاج للمشاركة فيها.

هناك سبيل ممكن للتوصل لاتفاق مع إيران قد تكون كل الأطراف مستعدة للسير فيه. لكن الطريق ستكون طويلة بما يتطلب صبرًا وشجاعة.

من المهم أن يكون المجتمع الدولي متفقًا على موقف واحد خاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي ودول المنطقة.

أجهزة طرد مركزي إيرانية (رويترز)

التوتر في الخليج