إيران: لا نعرف مصير ضابط مفقود من إف بي آي

ظهر ليفنسون للمرة الأولى بعد اختفائه في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 في فيديو مسجل، وهو يرتدي ملابس سجين باللون الأحمر وبلحية طويلة، وطالب في لافتة يحملها بالعمل على إطلاق سراحه، ولكنه لم يذكر اسم الجهة التي تحتجزه ولا مكان احتجازه.