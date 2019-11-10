إيران: لا نعرف مصير ضابط مفقود من إف بي آي

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، إنه لم يعرف بعد مكان الضابط السابق بمكتب التحقيقات الاتحادي روبرت ليفنسون، المفقود منذ زيارته لجزيرة كيش الإيرانية في العام 2007.
التفاصيل
- لفينسون اختفى أثناء رحلة للجزيرة الواقعة في الخليج. ونفى المسؤولون الإيرانيون مرارا أية معرفة باختفائه أو بمكانه.
- عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قال إن هناك دعوى قضائية بشأن ليفنسون في بلادنا باعتباره مفقودا والأمر يستند لاعتبارات إنسانية.
- موسوي كان يعلق على تقرير إعلامي غربي عن أن إيران أبلغت الأمم المتحدة بأن ليفنسون موضع دعوى جنائية منظورة.
خلفيات
- تقول إف بي آي إن ليفنسون هو عميل متقاعد سافر إلى جزيرة كيش الإيرانية كمحقق خاص في 8 من مارس/آذار 2007 ولم يعثر عليه منذ اليوم التالي لوصوله.
- في عام 2016 في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قال مسؤولون أمريكيون كبار إنهم يعتقدون أن ليفنسون توفي أثناء احتجازه.
- لكن في يناير/كانون الثاني قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن ذلك غير دقيق ودعا إيران إلى تحديد مكانه وإعادته إلى بلاده.
- تصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة بدرجة كبيرة منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي وأعاد فرض العقوبات عليها والتي كانت قد رفعت بعد اتفاق عام 2015.
- اعتقل عدد من الأمريكيين في إيران في السنوات الأخيرة.
- حذر ترمب عام 2017 من أن طهران ستواجه "عواقب جديدة وخطيرة" ما لم تطلق سراح جميع الأمريكيين المحتجزين.