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سياسة

إيران: العلاقات جيدة جدا مع الإمارات وأبو ظبي تدعو لعدم التصعيد

قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي (يمين) وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي العميد محمد الأحبابي
قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي (يمين) وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي العميد محمد الأحبابي
10/11/2019

قالت إيران إن علاقاتها "جيدة جدا"، مع الإمارات، داعية لسحب الأسطول الأمريكي من الخليج العربي، بالتزامن مع دعوة أبو ظبي إلى ضرورة اللجوء للحلول الدبلوماسية وعدم التصعيد مع طهران.

دعوة لسحب الأسطول الأمريكي من الخليج
  • وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلت عن قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، في مؤتمر صحفي، الأحد، قوله: اليوم، علاقة جيدة جدا بين إيران والدول المجاورة ومنطقة الخليج، وخاصة الإمارات وقطر والكويت.
  • رضائي أشار إلى أن قوات حرس الحدود الإيرانية، عقدت الكثير من الاجتماعات مع نظيرتها الإماراتية، وتوصلنا إلى اتفاقات جيدة للغاية على المستوى الوطني والإقليمي.
  • رضائي قال: "لدينا علاقات جيدة جدا مع تركيا".
  • رضائي اعتبر أن "وجود سفن حربية أمريكية في الخليج تسبب في انعدام التجارة والصيد لدول المنطقة، والجميع يدعو إلى سحب هذا الأسطول".
اللجوء للدبلوماسية
  • لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الإمارات، غير أن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، دعا، الأحد، إلى "ضرورة اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية، وعدم التصعيد فيما يتعلق بإيران"، وسط حديث متصاعد عن تقارب إيراني إماراتي.
  • قرقاش قال في مؤتمر "ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي"، إن الحوثيين المدعومين إيرانيا هم "جزء من المجتمع اليمني وسيكون لهم دور في مستقبله"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
  • قرقاش قال إن على إيران الجلوس إلى مائدة التفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج للتوصل لاتفاق جديد يخفض من التوتر المتصاعد في المنطقة. كما حذر من خيار زائف بين الحرب واتفاق نووي معيب.
  • قرقاش قال إن إجراء محادثات جديدة مع إيران يجب ألا تتطرق إلى الملف النووي فحسب بل معالجة المخاوف المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية والتدخل الإقليمي عبر جماعات تعمل لصالح إيران بالوكالة. مؤكدا أن مناقشة تلك الملفات تعني أن دول المنطقة تحتاج للمشاركة فيها.
  • قرقاش: هناك سبيل ممكن للتوصل لاتفاق مع إيران قد تكون كل الأطراف مستعدة للسير فيه. لكن الطريق ستكون طويلة بما يتطلب صبرًا وشجاعة.
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت مطلع نوفمبر/تشرين ثاني الجاري أن الرئيس حسن روحاني بعث برسائل لدول الخليج والعراق حول مبادرته المتعلقة بتأمين الملاحة البحرية في المنطقة والتي أطلق عليها "مبادرة هرمز السلام".

مركز القيادة في البحرين
  • الخميس الماضي، أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، افتتاح مركز قيادة في البحرين، لتحالف بحري عسكري تقوده الولايات المتحدة؛ لحماية الملاحة في منطقة الخليج.
  • يضم التحالف، بجانب الولايات المتحدة، السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا، وفق بيان نشره الأسطول الخامس الأمريكي المتواجد في البحرين، عبر موقعه الإلكتروني.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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