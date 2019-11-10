أمريكا: سنبذل أقصى وسعنا للحفاظ على التحالف مع تركيا

قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين، الأحد، إن الولايات المتحدة ستبذل "أقصى" ما في وسعها للحفاظ على تحالفها مع تركيا، على وقع استمرار التوتر بين واشنطن وأنقرة.
التفاصيل
خلفيات
- تصريحات أوبراين تأتي قبل ثلاثة أيام من لقاء منتظر، الأربعاء، في واشنطن بين ترمب وأردوغان.
- غداة زيارة الرئيس التركي، يلتقي ترمب، الخميس، في البيت الأبيض الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ على وقع انتقادات حادة للحلف كان آخرها تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر فيه أن الحلف في "موت سريري".
- شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا توترا في الآونة الأخيرة على خلفية عدد من القضايا بينها مطالب تركيا للولايات المتحدة بتسليم رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو/تموز 2016.
- قرار أنقرة بشراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية أثر على العلاقات مع واشنطن، التي قامت بإنهاء إشراك تركيا في مشروع مشترك لتطوير طائرات إف-35 الأمريكية.