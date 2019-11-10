أمريكا: سنبذل أقصى وسعنا للحفاظ على التحالف مع تركيا

قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين، الأحد، إن الولايات المتحدة ستبذل "أقصى" ما في وسعها للحفاظ على تحالفها مع تركيا، على وقع استمرار التوتر بين واشنطن وأنقرة.

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أوبراين قال لشبكة "سي بي إس" التلفزيونية إن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتؤدي دورا بالغ الأهمية.

أوبراين: خسارة تركيا كحليف لن تكون أمرا جيدا لا بالنسبة إلى أوربا ولا بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

أوبراين: واشنطن ستبذل أقصى ما تستطيع لتبقى تركيا عضوا في الحلف الأطلسي.

أوبراين: الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيخبر نظيره التركي رجب طيب أردوغان لدى وصوله واشنطن أنه لا مكان لمنظومة صواريخ إس-400 ولشرائها من روسيا.

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