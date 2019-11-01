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نصرالله يدعو إلى تشكيل حكومة "سيادة حقيقية" في لبنان [فيديو]

1/11/2019

دعا أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصرالله خلال خطاب له، الجمعة، إلى تشكيل "حكومة سيادة حقيقية"، يكون قرارها وطنيا مستقلا.

أهم ما جاء في كلمة نصر الله
  • يجب الإسراع بتشكيل حكومة جديدة وندعوها من الآن إلى الاستماع لمطالب الناس في الشارع.
  • على الحكومة الجديدة أن تعتمد مبدأي الوضوح والشفافية، وإلا فإنها لن تتمكن من إنقاذ البلد.
  • ندعو إلى تشكيل حكومة سيادة حقيقية يكون قرارها لبناني، وغير مرتبط لا بالسفارة الأمريكية ولا غيرها.
  • إذا مارسنا هذه السيادة وليس الإملاءات الخارجية، نجزم بأن لدينا من العقول والخبراء والقدرات البشرية التي ستساهم في تطوير أوضاعنا.
  • هناك دور أمريكي يمنع اللبنانيين من الخروج من مشاكلهم المالية والاقتصادية، ولهم دور تعطيلي وتأزيمي، ويمارسون الضغوط من أجل خدمة سياسة عدائية لفرض الشروط على لبنان في المستقبل.
  • في الأيام المقبلة، سيحصل تكليف (لتشكيل حكومة جديدة) ويجب أن يتعاون اللبنانيين للتأليف، وإذا طالت فترة تصريف الأعمال، فهذا يعني أنه لا يوجد حكومة تقوم بمعالجة الأوضاع الاقتصادية وستضيع مطالب الناس.
  • على الحكومة المقبلة الاستماع لمطالب الناس، وأن يكون هدفها الحقيقي عنوان استعادة الثقة، وأن تتمتع بالجدية.
  • نرفض السباب وهناك جهات كانت تدعم هذا التوجه من أجل زيادة الاحتقان.
  • بعض الذين دفعوا نحو الشتم كانوا يريدون الدفع بالشارع نحو الصدام مع الشارع الآخر.
  • الذي منع الانجرار إلى الفوضى هو البصيرة التي تحلى بها العديد من اللبنانيين.
  • اللبنانيون بوعيهم تجنبوا خلال الأسبوعين الماضيين التوجه إلى الفوضى.
  • أدعو القيادات السياسية إلى العمل على عدم تحول الحراك إلى عناوين طائفية وأن يظل حراكا عابرا للطوائف.
  • كان مطلوبا منا أن نتصرف بمسؤولية وكذلك فعلنا لمنع انهيار البلد ولم نكن الوحيدين.
  • الحكومات السابقة لم تكن حكومات حزب الله وفي كل الحكومات كانت تتخذ قرارات لم نكن موافقين عليها.
  • لسنا قلقين على أنفسنا أو على المقاومة لأننا أقوياء كما لم نكن في الماضي.
  • حكومة تصريف أعمال تعني عدم إمكانية العمل على قانون العفو العام أو قانون استرداد الأموال المنهوبة.
  • المقاومة لها قياداتها العسكرية وكوادرها المتفرغة وتعمل بمعزل عن كل التطورات الداخلية والإقليمية.
  • الهدف الأساسي من إسقاط المسيرات هو تنظيف الأجواء اللبنانية من الخروقات الإسرائيلية.
حكومة تكنوقراط
  • في وقت سابق الجمعة، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.
  • الرئيس اللبناني طلب من الحكومة رسميا الاستمرار في تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة وفقا لنظام الحكم في لبنان.
  • عون دعا في خطابه أيضا إلى إنهاء النظام السياسي الطائفي وتأسيس حكم مدني وهو مطلب أساسي للمحتجين الذين طالبوا أيضا بأن يحل تكنوقراط محل القيادات التي يتهمونها بالفساد.
  • لكن المتظاهرين الذين تجمعوا في الشوارع بعد خطاب عون قالوا إن الخطاب لم يأت بشيء جديد.
  • الحريري استقال الثلاثاء على وقع موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات استمرت أسبوعين ضد النخبة السياسية الطائفية التي يتهمها المتظاهرون بإساءة إدارة اقتصاد البلاد.
  • الحريري قدم حزمة من الخطط الإصلاحية بعد بداية الاحتجاجات، لكنها فشلت في تهدئة المحتجين أو طمأنة المقرضين بما يكفي لحملهم على صرف مساعدات تبلغ 11 مليار دولار تقريبا كانوا قد تعهدوا بها في مؤتمر في باريس العام الماضي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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