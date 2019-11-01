تونس: حركة النهضة تعلن أولويات الحكومة المقبلة

أكد عماد الخميري المتحدث باسم حركة النهضة التونسية التزام الحركة ببذل "قصارى الجهد" من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة.

الخميري قدم خلال المؤتمر الصحفي "وثيقة الحكومة" التي تتضمن أبرز أولويات الحكومة المقبلة.

أهم ما جاء في المؤتمر

الحركة ملتزمة ببذل قصارى الجهد في سبيل الإسراع بتشكيل الحكومة، حتى تنطلق في العمل على الأولويات الأساسية للبلاد.

أولويات الحكومة المقبلة تتمثل في مكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتطوير الحوكمة ومقاومة الفقر ودعم الفئات الهشة ومتوسطة الدخل.

النهضة ستعمل على تطوير مجال التعليم والنهوض بجودته ومراجعة مناهجه، إضافة إلى دعم قطاع الصحة وإصلاحه.

العمل على دفع نسق الاستثمار والنمو والتشغيل، واستعادة توازنات المالية العمومية، (الحكومية)، إضافة إلى ضرورة وضع خطة لإدماج الاقتصاد الموازي، وتعصير الرقابة الجبائية (الضريبية) وإصلاح المؤسسات العمومية.

الحركة التقت رسميا في إطار مفاوضاتها لتشكيل الحكومة مع قوى التيار الديمقراطي (22 نائبا) وحركة الشعب (16 نائبا) وائتلاف الكرامة (21 نائبا) والاتحاد الشعبي الجمهوري (3 نواب).

سيتم في القريب العاجل اللقاء بحزب "تحيا تونس" (حزب يوسف الشاهد/ 14 نائبا) وبالمنظمات الوطنية.

النهضة اختارت البدء بالمشاورات حول البرنامج (العمل الحكومي)، ثم هيكلة الحكومة والتركيبة.

الحركة ستسعى مع شركائها إلى ضبط معايير موضوعية لاختيار أعضاء الحكومة على أساس النزاهة والكفاءة، والقدرة على قيادة الإصلاحات المطلوبة.

"وثيقة الحكومة المقبلة"، تتضمن رؤية حركة النهضة في إدارة المرحلة القادمة بالبلاد، وتتكون من 120 بندا تناولت فيها 5 محاور.

الوثيقة تهدف إلى تيسير إدارة حوار بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، من أجل التوصل إلى برنامج يجمع الأطراف المعنية.

الوثيقة تلخص الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة الجديدة التي ستضم شخصيات نزيهة وكفؤة.

الوثيقة تشمل مكافحة الفساد والفقر، وتعزيز الامن، وتنمية التربية والخدمات العامة، وزيادة الاستثمارات، واستكمال المؤسسات الدستورية وارساء الحكم المحلي.

لأول مرة في تونس تبدأ مباحثات حول البرنامج قبل اختيار أعضاء الحكومة الجديدة التي سترى النور قريبا.

الوثيقة بمثابة عقد يتعين توقيعه بعد المشاورات من كل طرف يشارك في الحكومة الجديدة.

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