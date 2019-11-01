تقرير: مقتل 171 مدنياً في سوريا خلال شهر

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير نشرته الجمعة إنّها وثقت مقتل 171 مدنياً جراء الحرب في سوريا، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019.

أبرز ما أورده التقرير

27 شخصاً قضوا بسبب التعذيب.

من بين الضحايا 28 طفلاً و18 سيدة، واثنين من الكوادر الإعلامية.

جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي.

عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في الحرب السورية.

قوات النظام السوري قتلت 52 مدنياً بينهم 8 أطفال و5 سيدات، فيما قضى 3 مدنيين بينهم سيدة على يد القوات الروسية.

قتل نحو 30 مدنياً بينهم ستة أطفال وسيدتان، على يد قوات سوريا الديمقراطية التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية.

قتل ثمانية مدنيين على يد تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام.

مجزرة واحدة تم توثيقها في أكتوبر/تشرين الأول على يد قوات النظام السوري في محافظة إدلب.

اعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مدنيين دفعة واحدة.

خرق القانون الدولي

النظام السوري خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة.

لم يُسجِّل التقرير توجيه قوات الأسد أو حليفتها روسيا أي تحذير قبل أية هجمة من الهجمات.

تحذير المدنيين من الهجمات لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ على استهتار تام بحياة المدنيين.

قوات التحالف الدولي والوحدات الكردية شنتا هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي.

ضرورة الحماية والمحاسبة