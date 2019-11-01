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تقرير: مقتل 171 مدنياً في سوريا خلال شهر

مستشفى مدمرة جراء غارات جوية في إدلب بسوريا
مستشفى مدمرة جراء غارات جوية في إدلب بسوريا
1/11/2019

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير نشرته الجمعة إنّها وثقت مقتل 171 مدنياً جراء الحرب في سوريا، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019.

أبرز ما أورده التقرير
  • 27 شخصاً قضوا بسبب التعذيب.
  • من بين الضحايا 28 طفلاً و18 سيدة، واثنين من الكوادر الإعلامية.
  • جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي.
  • عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في الحرب السورية.
  • قوات النظام السوري قتلت 52 مدنياً بينهم 8 أطفال و5 سيدات، فيما قضى 3 مدنيين بينهم سيدة على يد القوات الروسية.
  • قتل نحو 30 مدنياً بينهم ستة أطفال وسيدتان، على يد قوات سوريا الديمقراطية التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية.
  • قتل ثمانية مدنيين على يد تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام.

  • مجزرة واحدة تم توثيقها في أكتوبر/تشرين الأول على يد قوات النظام السوري في محافظة إدلب.
  • اعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مدنيين دفعة واحدة.

 

 

خرق القانون الدولي
  • النظام السوري خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة.
  • لم يُسجِّل التقرير توجيه قوات الأسد أو حليفتها روسيا أي تحذير قبل أية هجمة من الهجمات.
  • تحذير المدنيين من الهجمات لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ على استهتار تام بحياة المدنيين.
  • قوات التحالف الدولي والوحدات الكردية شنتا هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي.
ضرورة الحماية والمحاسبة
  • أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
  • أكدت على أهمية محاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
  • طالب تقرير الشبكة الأمم المتحدة ببذل جهود إضافية على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في مناطق الحرب.
  • دعا التَّقرير إلى اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
  • أوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة، وأعرب عن استعداد الشبكة للتعاون في هذا المجال.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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