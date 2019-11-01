بومبيو يدعو حكومة العراق للاستماع إلى "مطالب المحتجين المشروعة"

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إنه ينبغي على الحكومة العراقية أن تستمع إلى "المطالب المشروعة" للمحتجين.

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الوزير الأمريكي قال إن تحقيق الحكومة العراقية في أعمال العنف التي وقعت في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي "يفتقر للمصداقية الكافية".

بومبيو: العراقيون يستحقون العدالة وأن تتم محاسبة المسؤولين فعليا.

بومبيو: على الحكومة التخفيف من القيود المشددة التي فرضت أخيرا على حريتي الصحافة والتعبير.

بومبيو: لا يمكن فصل هذه الحريات عن أي إصلاح ديمقراطي.

بومبيو طلب منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من الحكومة العراقية أن تحترم مطالب المتظاهرين وأن تلتزم "أكبر قدر من ضبط النفس".

البيان الجديد لبومبيو يأتي فيما دخلت الاحتجاجات الشعبية شهرها الثاني مع تحذير المرجع آية الله علي السيستاني من تدخل أي "طرف إقليمي أو دولي" في الأزمة.

السيستاني قال في خطبة الجمعة، التي تلاها ممثله السيد أحمد الصافي في كربلاء، إن التغيير "موكول إلى اختيار الشعب العراقي. وليس لأي شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين، أو أي طرف إقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين في ذلك ويفرض رأيه عليهم".

النظام البرلماني "فشل"

زعيم ائتلاف "الفتح" هادي العامري اعتبر في بيان أن النظام البرلماني فشل في البلاد.

البيان: حل أزمة الاحتجاجات الحالية يكمن في ضرورة إعادة صياغة العملية السياسية من جديد، تحت سقف الدستور، ومن خلال إجراء تعديلات دستورية جوهرية.

البيان: النظام البرلماني ثبت فشله ولم يعد يجدي نفعا، ولذلك لابد من تعديله إلى نظام آخر يناسب وضعنا.

البيان: الحكومات المحلية (مجالس المحافظات والمحافظين) هي الأخرى ثبت فشلها أيضا، ولابد من إلغاء مجالس المحافظات وأن يكون انتخاب المحافظ مباشرة من قبل الشعب.

ائتلاف "الفتح" بزعامة العامري هو ثاني أكبر كتلة في البرلمان، ويتكون في الغالب من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي التي يرتبط بعض قادتها بصلات وثيقة مع إيران.

بعض الاحتجاجات استهدفت فصائل الحشد عبر اقتحام مقراتها وإضرام النيران فيها في محافظات الوسط والجنوب، وسط مطالبات بحلها وحصر السلاح بيد الدولة، إثر تعاظم قوتها في السنوات الأخيرة.

قبل أيام، دعا مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، هادي العامري إلى التعاون معه لإسقاط الحكومة العراقية، إلا أنه لم يستجب للدعوة.

الرئيس العراقي برهم صالح قال إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مستعد للاستقالة إذا اتفقت الكتل الرئيسية في البرلمان على بديل.

استمرار المظاهرات