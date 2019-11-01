البث الحي
سياسة|العراق

العفو الدولية: العراق يستخدم قنابل مسيلة للدموع "تخترق الجماجم"

منظمة العفو: هذه القنابل من نوع غير مسبوق وتهدف الى قتل وليس إلى تفريق المتظاهرين
منظمة العفو: هذه القنابل من نوع غير مسبوق وتهدف الى قتل وليس إلى تفريق المتظاهرين
1/11/2019

قالت منظّمة العفو الدوليّة إنّ خمسة متظاهرين قُتِلوا في بغداد بقنابل مسيلة للدّموع "اخترقت جماجمهم".

ودعت المنظمة العراق إلى إيقاف استخدام هذا النوع "غير المسبوق" من القنابل التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُستخدم في العادة.

التفاصيل
  • هذه القنابل المصنوعة في بلغاريا وصربيا هي من "نوع غير مسبوق" و"تهدف إلى قتل وليس إلى تفريق" المتظاهرين، حسب المنظمة.
  • تُظهر مقاطع فيديو صوّرها ناشطون، رجالاً ممدّدين أرضا وقد اخترقت قنابل جماجمهم، في وقت كان دخان ينبعث من أنوفهم وعيونهم ورؤوسهم.
  • كما تُظهر صوَر أشعّة طبّية قالت منظمة العفو إنها تأكّدت منها، قنابل اخترقت بالكامل جماجم أولئك المتظاهرين القتلى.
  • تزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي عادةً ما تستخدمها الشرطة بأنحاء العالم ما بين 25 و50 غراما، حسب منظمة العفو، لكن تلك التي استُخدمت ببغداد "تزن من 220 إلى 250 غراما" وتكون قوتها "أكبر بعشر مرات" عندما يتم إطلاقها.
  • قال طبيب في بغداد لوكالة فرانس برس إنه رأى "للمرة الاولى" إصابات ناجمة عن هذا النوع من القنابل.
العفو الدولية: قُتل خلال خمسة أيام ما لا يقل عن خمسة متظاهرين بقنابل اخترقت الجماجم (رويترز)
  • أضاف الطبيب أنه عند وصولهم إلى المستشفى "نعلم أن المصابين أصيبوا بقنابل من خلال الرائحة. وإذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة، نبحث عن الجرح لإخراج القنبلة". وتابع "واضح أنّ التأثيرات مباشرة" وليست ناجمةً عن ارتداد قنابل تُطلَق على الأرض.
  • نقلت منظمة العفو عن طبيب في مستشفى قريب من ميدان التحرير قوله إنه يستقبل "يوميًا ستّة إلى سبعة مصابين بالرأس" بواسطة تلك القنابل.
خلفيات
  • تحولت ساحة التحرير في بغداد إلى مركز للحراك المطالب بـ"إسقاط النظام". وهناك تمطر القوات الأمنية المتظاهرين بين الفينة والأخرى بالغاز المسيل للدموع.
  • قُتل أكثر من 250 شخصًا في احتجاجات واعمال بالعراق منذ 1 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حسب حصيلة رسمية.
  • قُتل خلال خمسة أيام ما لا يقل عن خمسة متظاهرين بقنابل "اخترقت الجماجم" أطلقتها القوات الأمنية، وفق منظمة العفو.
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد (رويترز)

تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

الصحة العالمية: مقاومة المضادات الحيوية لا تقل خطورة عن كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (روتيرز)

"قذائف صاروخية ورشاشات" في اشتباك عائلي شرقي لبنان (فيديو)

وقعت اشتباكات، اليوم، بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر في حي الشراونة في بعلبك (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

التحقيق في جريمة قتل على يد أكلة لحوم البشر في برلين.. ما القصة؟

المحققون في العاصمة الألمانية برلين يجرون تحقيقا في اشتباه بارتكاب جريمة قتل جنسي مع وجود أدلة على أكل لحوم البشر

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)