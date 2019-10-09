مساءلة ترمب.. بيلوسي تتهم البيت الأبيض بإخفاء وقائع بشكل غير قانوني

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، رفض البيت الأبيض التعاون في التحقيق بعزل الرئيس دونالد ترمب، "محاولة لإخفاء وقائع على نحو غير قانوني".

اتهام للبيت الأبيض

بيلوسي قالت في بيان، إن إعلان البيت الأبيض رفضه التعاون هو "ببساطة محاولة أخرى لإخفاء الحقائق بشأن الجهود المشينة لإدارة ترمب للضغط على قوى أجنبية من أجل التدخل في انتخابات 2020".

الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب الأمريكي، اعتبرت الثلاثاء أن رفض البيت الأبيض التعاون مع الكونغرس في التحقيق الجاري بشأن احتمال إطلاق إجراءات لعزل ترمب، محاولة لإخفاء وقائع بشكل غير قانوني.

البيت الأبيض قال الثلاثاء إنه يرفض التعاون مع تحقيق الكونغرس، معتبرًا أنه يفتقد الشرعية الدستورية.

محامي البيت الأبيض بات سيبولوني، قال في رسالة بعث بها إلى بيلوسي إن "تحقيقكم يفتقر إلى أسس الشرعية الدستورية أو أدنى مظاهر الحياد".

سيبولوني: في ظل هذه الظروف لن يسمح الرئيس ترمب لإدارته بالمشاركة في هذا التحقيق "المنحاز".

احتج البيت الأبيض خصوصًا على عدم إجراء مجلس النواب تصويتًا رسميًا لإطلاق التحقيق.

جاء في رسالة سيبولوني: أنتم تحاولون إلغاء نتائج انتخابات 2016 وحرمان الأمريكيين من الرئيس الذي اختاروه بحرية.

محامي البيت الأبيض: نأمل، في ضوء الثغرات الكثيرة التي رصدناها في إجراءاتكم، أن تتخلوا عن جهودكم الحالية الباطلة والرامية إلى إطلاق إجراءات العزل.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، ونظيره الأوكراني فولديمير زيلينسكي

عزل ترمب