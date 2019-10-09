لحظة بلحظة.. تطورات العملية العسكرية التركية في شمال سوريا

قال مراسل الجزيرة إن الجيش التركي يتوغل في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا، ويسيطر على العديد من القرى والمواقع، وينشيء قاعدة عسكرية بالمنطقة.

وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن وحدات من القوات الخاصة (الكوماندوز) تواصل تقدمها في منطقة شرق الفرات.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء القوات المسلحة التركية عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، وأطلق عليها اسم عملية "نبع السلام".

وقال أردوغان في تغريدة عبر تويتر: جيشنا والجيش الوطني السوري بدأ عملية نبع السلام ضد تنظيم الدولة والوحدات الكردية وحزب العمال الكردستاني. هدفنا هو إزالة الممر الإرهابي الذي يحاولون إقامته جنوب بلادنا وإحلال السلام في المنطقة. سنعمل على تحقيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم من خلال المنطقة الآمنة التي سنشكلها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة ظلت لسنوات عدة تقوم بدور الشرطي في منطقة الشرق الأوسط بينما يتوجب على بلدانها القيام بهذا الدور، وقال إن أمريكا نقلت عددًا من مقاتلي تنظيم الدولة الأشد خطورة إلى خارج سوريا.

التطورات لحظة بلحظة

أردوغان: نستضيف أربعة ملايين لاجئ سوري وسنستشيرهم في عودتهم إلى سوريا.

أردوغان: حزب العمال الكردستاني يجند الأطفال في جبل قنديل.

أردوغان: لا نريد من تنظيم الدولة أن يكون قويا مرة أخرى في سوريا كما نريد من أوربا دعما قويا لإلحاق الهزيمة به.

أردوغان: نحن الدولة الأقوى في محاربة داعش وقد سقط منا شهداء خلال محاربتنا إياه كما سقط مدنيون سوريين.

أردوغان: سنبدد هذه الغيوم السوداء التي طالما ظللت سوريا على امتداد 8 سنوات.

أردوغان: نريد السلام الحقيقي في سوريا وننفذ عملية نبع السلام بمساعدة السوريين.

أردوغان: لن نسمح للجيش التركي بإيذاء أي شخص في سوريا لكننا سنستهدف من يرفع السلاح ضدنا.

أردوغان: سنحمي المنطقة من التخريب الديمغرافي الذي تعرضت له وعلينا أن ندعم من يريدون العودة إلى المنطقة.

أردوغان: نريد أن نؤسس لمنطقة آمنة في سوريا كما كانت قبل الحرب الأهلية.

أردوغان: أشكر الشعب التركي الذي دعم عملية نبع السلام من كل قلبي.

أردوغان: أشكر كل الأحزاب والمنظمات والدول التي دعمت عملية نبع السلام.

أردوغان: المدنيون الأتراك تعرضوا لإصابات بسبب عمليات المنظمات "الإرهابية" في الداخل التركي.

أردوغان: قوات الجيش التركي دمرت عددا من المواقع العسكرية التابعة لحزب العمال الكردستاني.

أردوغان: على دول النيتو عدم الصمت إزاء مهاجمة منظمة "إرهابية" دولة عضوا في الحلف.

أردوغان: نحارب منظمات "إرهابية" تهاجم دولة عضو في النيتو.

أردوغان: دوافع عمليتنا العسكرية إنهاء إقامة ممر إرهابي ومنع إقامة دولة "إرهابية".

أردوغان: إذا واصل الاتحاد الأوربي وصفه لعملياتنا العسكرية بالاستعمارية فسنرسل إليهم اللاجئين,

أردوغان: لا يمكن لمن يقتل آلاف اليمنيين أن يندد بأفعالنا.

أردوغان: لا يمكن للحكومة المصرية أن تتحدث عن الديمقراطية وهي تغتال الديمقراطية.

أردوغان: العملية العسكرية ستساهم في تأمين الاستقرار في سوريا.

أردوغان: الجيش التركي سيقضي على كل الإرهابيين من خلال عملية نبع السلام في شمال سوريا.

لافروف: نتفهم القلق الشرعي لتركيا حيال أمن حدودها ونؤكد على حل هذه المخاوف في إطار اتفاقية أضنة.

لافروف: العسكريون الروس والأتراك على تواصل مستمر حول الوضع في شمال شرق سوريا.

لافروف: روسيا تحاول إطلاق الحوار بين دمشق والأكراد من جهة وسوريا وتركيا من جهة أخرى.

لافروف: روسيا ستدفع نحو إطلاق الحوار بين تركيا وسوريا.

وزير الخارجية الروسي: العملية العسكرية التركية في شمال شرق هي نتيجة التصرفات الأمريكية في المنطقة.

الخارجية الإيرانية: نشعر بقلق شديد من تداعيات العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري خاصة على المدنيين.

الخارجية الإيرانية: ندعو تركيا إلى وقف فوري لعملياتها العسكرية وسحب الجيش التركي خارج الأراضي السورية.

مراسل الجزيرة: الجيش التركي والمعارضة السورية المسلحة يصلان إلى أطراف مدينة تل أبيض ويستعدان لاقتحامها.

مراسل الجزيرة: مقاتلات تركية تستهدف اللواء 93 التابع لقوات "سوريا الديمقراطية" في عين عيسى بريف الرقة.

مراسل الجزيرة: الجيش التركي والمعارضة المسلحة يسيطران على عدة قرى في تل أبيض ويصلان لعمق 8 كلم داخل سوريا.

مراسل الجزيرة: قوات المعارضة السورية المسلحة تتحرك باتجاه مدينتي تل أبيض ورأس العين.

وزارة الدفاع التركية: العمليات العسكرية في إطار عملية نبع السلام في شمال سوريا استمرت طوال اليوم من البر والجو.

رويترز: وزارة الدفاع التركية تقول إنها سيطرت على أهداف حددتها في شمال شرق سوريا.

مصادر محلية للجزيرة: الجيش التركي ينشئ قاعدة عسكرية بين منطقتي تل أبيض وسلوك بريف الرقة.

مراسل الجزيرة: الجيش التركي يتوغل غرب مدينة تل أبيض ويسيطر على عدد من المواقع.

مصادر ميدانية للجزيرة: الجيش التركي يسيطر على قرى ومواقع في غرب مدينة تل أبيض.

مصادر ميدانية للجزيرة: الجيش التركي يتوغل بعمق 5 كلم غرب مدينة رأس العين على الحدود السورية التركية.

مصادر للجزيرة: الجيش التركي يشن هجوما بريا على مواقع ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية في ريف مدينة رأس العين.

مصادر ميدانية للجزيرة: الجيش التركي يتوغل شرق مدينة تل أبيض في سوريا ويسيطر على عدد من القرى.

وكالة الأناضول عن نائب الرئيس التركي: عدم إلحاق الأذى بالمدنيين أولوية قصوى لدى الجيش التركي شمالي سوريا.

مراسل الجزيرة: مقاتلات تركية تشن غارات على مدينة تل أبيض بريف الرقة شمالي سوريا.

مراسل الجزيرة: قصف مدفعي تركي لمواقع الوحدات الكردية بتل أبيض بالتزامن مع اشتباكات غربي المدينة.

وزير الخارجية الأمريكي: لدى تركيا مخاوف أمنية مشروعة.

وزير الخارجية الأمريكي: الرئيس ترمب اتخذ قرارا بإبعاد القوات الأمريكية عن طريق الأذى في سوريا.

وزير الخارجية الأمريكي: لم نمنح الضوء الأخضر لغزو سوريا.

وزارة الدفاع التركية: تم قصف مائة وواحد وثمانين هدفا في إطار عملية "نبع السلام" العسكرية.

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ردا على البيان السعودي: لقد قتلتم الكثير من الناس في اليمن وتركتم أشخاصا جياعا والآن بأي وجه تعارضون عملية "نبع السلام"؟

مراسل الجزيرة: القوات المسلحة التركية تدخل الأراضي السورية عبر 3 معابر تؤدي إلى منطقة شرقي الفرات.

وكالة أنباء الإمارات: أبو ظبي تدين بأشد العبارات العدوان العسكري التركي على سوريا.

الخارجية السعودية: المملكة تدين "العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية".

الخارجية السعودية: الهجوم يمثل "تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي وتقوض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع".

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إن واشنطن لا تؤيد الهجوم التركي شمالي سوريا ووصفه بالفكرة السيئة.

ترمب: تركيا قامت بغزو سوريا اليوم ولا يوجد أي جندي أمريكي في تلك المنطقة.

ترمب: تركيا تعهدت بحماية المدنيين والأقليات الدينية وضمان عدم وقوع كارثة إنسانية.

ترمب: تركيا مسؤولة الآن عن ضمان إبقاء جميع مقاتلي تنظيم الدولة بالسجون وضمان عدم عودة التنظيم بأي شكل.

رويترز عن مسؤول أمني تركي: العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

4 انفجارات في مواقع تابعة لقوات حماية الشعب في مدينة رأس العين شمالي سوريا.

رويترز عن قوات سوريا الديمقراطية: نطالب أمريكا والتحالف بإقامة منطقة حظر طيران لوقف الهجمات التركية.

رويترز عن مصادر أمنية تركية: قصف مدفعي على قواعد وحدات حماية الشعب الكردية ومستودعات ذخيرة تابعة لها.

سي إن إن ترك: استدعاء السفير الأمريكي في أنقرة إلى وزارة الخارجية لإطلاعه على عملية نبع السلام في سوريا.

مراسل الجزيرة: الطيران التركي يستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية بقرى الأسدية وبير نوح بريف رأس العين.

مراسل الجزيرة: المدفعية التركية تستهدف مواقع وتجمعات قوات سوريا الديمقراطية في مدينة تل أبيض بريف الرقة.

قوات سوريا الديمقراطية: المقاتلات التركية قصفت مناطق في شمال شرق سوريا وتسببت في "ذعر هائل بين الناس".