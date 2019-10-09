ردود الفعل الدولية على العملية العسكرية التركية في سوريا

بدأت تركيا عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا اليوم الأربعاء، أطلق عليها اسم عملية "نبع السلام".

وفيما يلي بعض ردود الفعل على العملية:

الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن واشنطن لا تؤيد الهجوم التركي شمالي سوريا ووصفه بالفكرة السيئة.

ترمب: تركيا قامت بغزو سوريا اليوم ولا يوجد أي جندي أمريكي في تلك المنطقة.

ترمب: تركيا تعهدت بحماية المدنيين والأقليات الدينية وضمان عدم وقوع كارثة إنسانية.

ترمب: تركيا مسؤولة الآن عن ضمان إبقاء جميع مقاتلي تنظيم الدولة بالسجون وضمان عدم عودة التنظيم بأي شكل.

الاتحاد الأوربي

حث رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر تركيا على ضبط النفس ووقف عمليتها العسكرية.

يونكر قال "إذا كانت الخطة تتضمن إقامة ما يسمى بمنطقة آمنة، فإن عليها ألا تتوقع أن يدفع الاتحاد الأوربي أي أموال في هذا الشأن".

يونكر تابع "لدى تركيا مشاكل أمنية على حدودها مع سوريا، وهو أمر يجب أن نفهمه، لكنني أدعو تركيا والجهات الفاعلة الأخرى إلى التحرك مع ضبط النفس. سيؤدي التوغل إلى تفاقم معاناة المدنيين. وهذا أمر لا يمكن أن تصفه الكلمات".

بريطانيا

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الأربعاء إن لديه "مخاوف بالغة" بشأن العملية التركية.

أضاف راب في بيان "المخاطر (تتضمن) زعزعة استقرار المنطقة وتفاقم المعاناة الإنسانية وتقويض التقدم الذي أُحرز في مواجهة داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وهو ما يتعين أن نركز جميعا عليه".

حلف شمال الأطلسي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إنه يأمل أن تكون عمليات تركيا في سوريا موزونة ومتناسبة.

مجلس الأمن

رئيس مجلس الأمن الدولي الحالي جيري ماتيوس ماتغيلا دعا تركيا إلى "تجنب المدنيين" و"ممارسة أقصى درجات ضبط النفس" خلال عملياتها العسكرية في سوريا.

مصر

نددت وزارة الخارجية المصرية بالهجوم ووصفته بأنه "اعتداء صارخ غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة". ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية.

ألمانيا

قال وزير الخارجية هايكو ماس إن العملية التركية قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة وقد تعزز تنظيم الدولة. وحث أنقرة على وقف العملية.

فرنسا

قالت إميلي دو مونشالان وزيرة شؤون الاتحاد الأوربي في فرنسا إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستدعو إلى عقد جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث الهجوم التركي.

مونشالان ذكرت أن الدول الثلاث بصدد إصدار بيان مشترك يندد بالتوغل التركي.

إيطاليا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن العملية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة وإلحاق الأذى بالمدنيين.

الدنمارك

قال رئيس الوزراء الدنماركي يبي كوفو على تويتر "أشعر بقلق شديد إزاء العملية العسكرية التركية في سوريا. في رأيي، هذا قرار مؤسف وخاطئ قد تكون له تداعيات خطيرة على المدنيين وجهود محاربة تنظيم الدولة. على تركيا التحلي بضبط النفس. الدنمارك على اتصال وثيق بالحلفاء بهذا الشأن".

هولندا

استدعى وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك السفير التركي لدى بلاده، وقال "هولندا تندد بالهجوم التركي على شمال شرق سوريا… ندعو تركيا إلى عدم مواصلة السير في الطريق الذي تسلكه".

السعودية

الخارجية السعودية: المملكة تدين "العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية".

الخارجية السعودية: الهجوم يمثل "تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي ويقوض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع".

الإمارات