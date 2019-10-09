رئيس الوزراء المصري يشيد بتعامل الشرطة "الحاسم" مع المتظاهرين

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، إن حكومته لن تسمح للمتظاهرين بنشر "الفوضى"، وذلك بعد احتجاجات اندلعت مؤخرا تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إشادة بالشرطة

استنكر مدبولي في خطاب أمام البرلمان، المظاهرات الأخيرة في مصر، وقال إنها جزء من "حرب وحشية خارجية تهدف للتشويش وخلق الفتنة".

مدبولي أشار ضمنا إلى ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، قائلا إن المصريين "لن يسمحوا بتكرار سيناريو الفوضى".

رغم تقارير حقوقية محلية ودولية، انتقدت الانتهاكات ضد المتظاهرين، أشاد مدبولي بالشرطة لتعاملها مع الاحتجاجات بشكل حاسم، على حد وصفه.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي

ما القصة؟

خرجت احتجاجات نادرة ضد الرئيس المصري، استجابة لدعوة الفنان والمقاول محمد علي الذي اتهم السيسي وزوجته وقيادات في القوات المسلحة بالفساد وإهدار المال العام.

توسعت رقعة التظاهرات، وشملت محافظات مصرية عدة، إلا أن السلطات واجهتها بقبضة أمنية شديدة، وأغلقت الميادين وسط انتشار كثيف للشرطة.

اعتقلت السلطات 3332 شخصا، على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، بينهم أكاديميون بارزون ونشطاء ومحامون، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية).

وصفت بعض منظمات حقوق الإنسان، الاعتقالات بأنها واحدة من أسوأ الإجراءات القمعية منذ استيلاء السيسي على السلطة في عام 2014.

أقرت مصر قانونًا ضد الاحتجاج في عام 2013، بعد أن قاد السيسي انقلاباً عسكرياً أطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي أول رئيس شرعي منتخب ديمقراطياً في مصر.

إجراءات تؤجج التوتر