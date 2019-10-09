حماس ترحب بزيارة لجنة الانتخابات لقطاع غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنها ستتعاطى بكل إيجابية مع الجميع بما يضمن اجراء انتخابات عامة بشكل نزيه وشفاف.

ورحب الناطق باسم حركة حماس في غزة، حازم قاسم، في تصريحات لموقع الجزيرة مباشر، بزيارة لجنة الانتخابات لقطاع غزة.

تصريحات الناطق باسم الحركة:

حماس ستتعاطى بكل إيجابية مع الجميع بما يضمن إجراء انتخابات عامة نزيهة وشفافة.

الانتخابات حق أصيل لشعبنا الفلسطيني، وهي استحقاق على السلطة وقيادتها.

حماس جاهزة للقيام بما هو مطلوب لإنجاح العملية الانتخابية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، وحرصاً على مصلحة شعبنا العليا.

حماس أعلنت منذ البداية استعدادها للدخول في العملية الانتخابية منذ إعلان رئيس السلطة نيته الدعوة لانتخابات عامة.

ندعو رئيس السلطة محمود عباس لإعلان موافقته على مبادرة الفصائل الثمانية للمصالحة، لأنها تشكل مدخلاً مناسباً لتوفير الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة والاتفاق على موعد لانتخابات المجلس الوطني، وهو ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة.

لجنة الانتخابات تبدأ مشاورات في الضفة الغربية

المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل أكد أن اللجنة ستبدأ لقاءاتها مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الوقوف على مشاركتها في الانتخابات العامة التي دعا إليها الرئيس محمود عباس قبل أيام.

كحيل قال خلال اتصال هاتفي مع موقع الجزيرة مباشر إن اللجنة سترسل وفدا إلى قطاع غزة للقاء حركة حماس والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني بعد انتهاء اللقاءات والمشاورات في المحافظات الشمالية.

كحيل أوضح أن اللجنة تريد الوقوف على متطلبات ومواقف الفصائل من الانتخابات، وتقديم تلك المواقف للرئيس عباس، للعمل على استصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد اجراء الانتخابات.

كحيل: لجنة الانتخابات دائماً مُرحب بها في قطاع غزة، وسنزور القطاع في أقرب وقت وسنلتقي بحركة حماس وهذا على رأس أولوياتنا.

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