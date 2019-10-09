جدل حول زيارة المنتخب السعودي للأراضي الفلسطينية المحتلة

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موسى أبو مرزوق، الأربعاء، إن "التطبيع مع الاحتلال الصهيوني جريمة، مهما كان العنوان الذي يجري التعاون تحته".
جاء ذلك بعد إعلان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن زيارة سيقوم بها للضفة الغربية المحتلة.
وأضاف أبو مرزوق، في تغريدة له عبر تويتر، أن "الضفة الغربية تحت الاحتلال، والسيادة عليها ليست للفلسطينيين، والدخول والخروج للفلسطينيين وضيوفهم عبر الإسرائيليين".
أبو مرزوق تابع "العلاقة معهم (الإسرائيليين) تطبيع يضر بالقضية الفلسطينية، والرياضة وزيارة الأقصى الأسير ليست مبررا".
#التطبيع مع الاحتلال الصهيوني جريمة، مهما كان العنوان الذي يجري التعاون تحته، الضفة الغربية تحت الاحتلال، والسيادة عليها ليست للفلسطينيين، والدخول والخروج للفلسطينيين وضيوفهم عبر (الاسرائيلين)، والعلاقة معهم تطبيع يضر بالقضية الفلسطينية، والرياضة وزيارة الاقصى الاسير ليست مبررا.
— د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) October 9, 2019
تلبية لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني.. الاتحاد السعودي لكرة القدم يوافق على لعب مباراة المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية بمدينة رام الله في فلسطين pic.twitter.com/o5NbtYLaII
— وزارة الرياضة (@gsaksa) October 3, 2019
قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، وكأس آسيا في الصين 2023، وضعت المنتخب السعودي إلى جانب المنتخب الفلسطيني في نفس المجموعة.