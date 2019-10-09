تضم 23 وزيرا.. تعرف على التشكيل الجديد للحكومة المغربية

أعلنت المملكة المغربية اليوم الأربعاء، عن تشكيلة جديدة للحكومة بعد تعديل وزراي قلص عدد حقائبها من 39 إلى 24، بينها أربع أسندت لنساء.

وضمت الحكومة الجديدة 23 وزيرا بالإضافة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بينهم 6 وزراء جدد و4 تركوا حقائبهم وتولوا حقائب أخرى، كما تم إلغاء 15 منصبا وزاريا.

التفاصيل

بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية، "استقبل الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط، رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها". وأدى الوزراء الجدد القسم أمام العاهل المغربي.

تتشكل الحكومة الجديدة من خمسة أحزاب، بعدما غادرها حزب التقدم والاشتراكية، وهي: العدالة والتنمية (125 نائبا بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من أصل 395)، التجمع الوطني للأحرار (37 نائبًا)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري (23).‎

في تشكيلتها السابقة، ضمت الحكومة 39 وزيرا، بمن فيهم سعد الدين العثماني الذي يتولى المنصب منذ 17 مارس/ آذار 2017.

أسماء التشكيل الجديد للحكومة

سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

محمد بنعبد القادر، وزير العدل.

أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة.

محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

خالد آيت الطالب، وزير الصحة.

مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

عبد القادر إعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.

عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة.

محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني.

الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.

عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.

محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

إدريس إعويشة، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

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