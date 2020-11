تأهب واستعدادات لعملية تركية شرق الفرات.. هل اقتربت ساعة الصفر؟

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، إن قوات بلاده بصدد عبور الحدود، مع مقاتلي المعارضة السورية، في مؤشر على قرب العملية العسكرية في شرق الفرات بالشمال السوري.

وقالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، الثلاثاء، إن مسؤولين أمريكيين يتوقعون بدء المعارك شمالي سوريا، خلال الـ 24 ساعة القادمة. ونقلت المجلة عن مسؤول أمريكي رفيع، قوله إن مسؤولين أتراكًا أكدوا للسفارة الأمريكية في أنقرة، بدء العملية العسكرية التركية خلال يوم واحد.

ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، تركيا إلى ضبط النفس وتجنب أي عمل عسكري في شمال سوريا وقال في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية، إن "تركيا لديها كل الحق للقلق بشأن حدودها الجنوبية. نرى أنه ينبغي اتباع مسار سليم لإزالة هذه المخاوف. على القوات الأمريكية أن تغادر المنطقة. يتعين على الأكراد في سوريا مساندة الجيش السوري".

فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أكد له خلال اتصال هاتفي، أن الهدف النهائي من العملية في شمال سوريا هو تحقيق وحدة الأراضي السورية، وأضاف أن موسكو تواصلت مع الحكومة السورية والفصائل الكردية لحثهم على الحوار المباشر كحل وحيد لضمان أمن الحدود، وأن الطرفين أكدا استعدادهما للحوار.

جاء ذلك في وقت، أعلنت فيه وزارة الدفاع الأمريكية، سحب جنودها عن مسار العملية العسكرية التركية، لضمان سلامتهم، فيما واصلت تركيا أمس استعداداتها الميدانية للعملية، بإرسال تعزيزات عسكرية جديدة، إلى حدودها مع سوريا.

The Turkish military, together with the Free Syrian Army, will cross the Turkish-Syrian border shortly.

YPG militants have two options: They can defect or we will have stop them from disrupting our counter-ISIS efforts.https://t.co/vQByIUQHQB

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 8, 2019