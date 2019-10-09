العراق.. عبد المهدي يعلن الحداد ويفرج عن معتقلي الاحتجاجات

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه سيطلب من البرلمان الموافقة على تعديل وزاري، لكنه لم يكشف عن حجمه أو الوزارات التي سيشملها التغيير.

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عبد المهدي أضاف أنه سيقدم التشكيل الوزاري الجديد إلى البرلمان الأسبوع المقبل للموافقة عليه.

وعبّر عبد المهدي عبرعن أسفه لسقوط قتلى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن خلال الاحتجاجات.

أبرز ما جاء في كلمة عبد المهدي

الحكومة تجري تحقيقات أصولية شفافة في أعمال العنف لمحاسبة المقصرين ممن لم يلتزموا بالأوامر.

قررنا إطلاق سراح الموقوفين فورا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في حال لم يرتكبوا جرائم جنائية.

البدء بعملية مراجعة شاملة لإجراء إصلاحات في البلد.

سنعلن أسماء "لجنة الخبراء" التي ستقوم بالتواصل مع مختلف شرائح المجتمع بينهم المتظاهرون لتقديم توصيات بشأن الإصلاحات المطلوبة وتقديمها للحكومة.

الحكومة بدأت بإجراءات تعويض المصابين وذوي الضحايا مادياً ومعنوياً.

واستبق عبد المهدي الخطاب بإعلان الحداد العام في العراق لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الخميس "على أرواح شهداء المتظاهرين والقوات الأمنية".

محاولات للتهدئة