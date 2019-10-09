البيت الأبيض يرفض التعاون في تحقيقات عزل ترمب

أبلغ البيت الأبيض الكونغرس، الثلاثاء، بأنه يرفض التعاون مع التحقيق الجاري بشأن احتمال إطلاق إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترمب، معتبراً أن هذا التحقيق يفتقد الشرعية الدستورية.

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في رسالة من ثماني صفحات وقعها محامي البيت الأبيض بات سيبولوني، رفض الأخير التحقيق الجاري في مجلس النواب والهادف إلى كشف ما إذا كان ترمب قد استغل منصبه بطلبه من كييف فتح تحقيق بالفساد يطاول جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

محامي البيت الأبيض قال في رسالة بعثها إلى الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن "تحقيقكم يفتقر إلى الأسس الشرعية الدستورية وأدنى مظاهر الحياد"، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف "لن يسمح الرئيس ترمب لإدارته بالمشاركة في هذا التحقيق المنحاز".

جاء في رسالة سيبولوني "أنتم تحاولون إلغاء نتائج انتخابات 2016 وحرمان الأمريكيين من الرئيس الذي اختاروه بحرية".

محامي البيت الأبيض تابع "نأمل، على ضوء الثغرات الكثيرة التي رصدناها في إجراءاتكم، أن تتخلوا عن جهودكم الحالية الباطلة والرامية إلى إطلاق إجراءات العزل وأن تنضموا إلى الرئيس في التركيز على الأهداف الكثيرة التي تهم الأمريكيين".

احتج البيت الأبيض خصوصا على عدم إجراء مجلس النواب تصويتا رسميا لإطلاق التحقيق.

نائب الرئيس السابق جو بايدن (يسار) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب

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