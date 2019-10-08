منع دبلوماسي من الشهادة أمام الكونغرس في تحقيق عزل ترمب

صعدت إدارة الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، المواجهة مع الديمقراطيين عبر منعها السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوربي من الإدلاء بشهادة في إطار تحقيق متعلق بإجراءات عزل الرئيس دونالد ترمب.

"محكمة مهزلة"

السفير غوردون سوندلاند كان قد وافق طواعية على الإدلاء بشهادته أمام مجلس النواب الذي كان من المتوقع أن يستجوبه بشأن ضغوط قد يكون ترمب مارسها على أوكرانيا لإجراء تحقيق يتعلق بمنافسه الديمقراطي جو بايدن.

"في وقت مبكر هذا الصباح، أوعزت له وزارة الخارجية الأمريكية بعدم الذهاب للإدلاء بشهادته المقررة" بدون توضيح أسباب هذا القرار، كما قال محاميه روبرت لوسكن.

المحامي قال إن وزارة الخارجية كانت وراء القرار، وسارع ترمب إلى تبني المسؤولية عنه وقال لمتابعيه على "تويتر" إنه كان يرغب في أن يرسل سوندلاند للمثول أمام مجلس النواب "ولكن للأسف فقد كان سيدلي بشهادته أمام محكمة مهزلة يتم فيها نزع حقوق الجمهوريين، ولا يُسمح لعامة الناس برؤية الحقائق الصادقة".

"عرقلة للعدالة"

تصعد هذه الخطوة التي جاءت قبل ساعات من إفادة سوندلاند، المواجهة بين البيت الأبيض والديمقراطيين الذين يحققون في إمكانية ارتكاب ترمب مخالفات قد تؤدي إلى عزله ومن بينها عرقلة العدالة.

الديمقراطيون الذين يقودون التحقيق قالوا مرارا إن جهود الإدارة لعرقلة التحقيق ستعتبر عرقلة للعدالة. وأكدوا على هذه النقطة مجددا، الثلاثاء، بعد خطوة البيت الأبيض.

رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف قال للصحفيين "نعتبر عدم السماح بمثول هذا الشاهد دليلا إضافيا على عرقلة الوظائف الدستورية للكونغرس".

السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوربي غوردون سوندلاند (رويترز)

ما أهمية شهادة سوندلاند؟

سوندلاند كان واحدا من عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين الذين ظهرت اسمهم على سلسلة من الرسائل النصية التي تم تقديمها للديمقراطيين الذين يقودون التحقيق.

تظهر الرسائل بين الدبلوماسيين ومحامي ترمب الشخصي رودي جولياني ومساعد في الرئاسة الأوكرانية أنهم ساعدوا على تنسيق جهود الإدارة في الضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن بايدن.

في رسائلهم ناقش الدبلوماسيون إمكانية عقد قمة بين ترمب والرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي بشأن تعهد بالتحقيق في التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016 وشركة كانت توظف ابن جو بايدن الذي ينافس ترمب على الرئاسة في انتخابات 2020.

مجلس الشيوخ على الخط

رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي مهد الطريق، الثلاثاء، أمام إجراء تحقيق بشأن مزاعم غير مثبتة تجاه أوكرانيا أثارها رودي جولياني محامي ترمب داعيا المحامي إلى الإدلاء بشهادته.

السيناتور الجمهوري لينزي جراهام قال في تغريدات على تويتر "حان الوقت لمجلس الشيوخ للتقصي عن الفساد وغيره من المخالفات التي تخص أوكرانيا" وخص بالذكر إقالة المدعي العام الأوكراني السابق فيكتور شوكين.

لم يقدم جراهام تفاصيل بشأن احتمال مثول جولياني للشهادة أو أي جلسات علنية بشأن المسألة.

Given the House of Representatives’ behavior, it is time for the Senate to inquire about corruption and other improprieties involving Ukraine. (2/3) — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 8, 2019

خلفيات