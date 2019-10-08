مساءلة ترمب.. مجلس النواب يطلب وثائق من البنتاغون والبيت الأبيض

طلب الرؤساء الديمقراطيون للجان التحقيق الرامي لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من البنتاغون ومكتب الإدارة والموازنة بالبيت الأبيض، تسليم عدة وثائق ذات صلة بـ"فضيحة أوكرانيا".

وثائق مطلوبة

الرؤساء الديمقراطيون للجان الشؤون الخارجية والاستخبارات والرقابة، أصدروا مذكرات استدعاء، الإثنين، لكل من القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والموازنة بالبيت الأبيض راسل فوت، ووزير الدفاع مارك إسبر.

رؤساء اللجان طالبوهما من خلال مذكرات الاستدعاء "تزويد اللجان بالوثائق اللازمة لفحص تسلسل الأحداث ومعاينة الأسباب الكامنة وراء قرار البيت الأبيض وقف مساعدة عسكرية بالغة الأهمية لأوكرانيا أقرها الكونغرس من أجل التصدي للعدوان الروسي".

رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنجل، ورئيس لجنة الرقابة إيليا كامينغز، كتبوا في خطاب أنه ينبغي توفير الوثائق المطلوبة بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

المتحدثة باسم البنتاغون جيسيكا ماكسويل: كما ذكرنا من قبل، نحن مستعدون إذا لزم الأمر للعمل مع الكونغرس والأطراف المعنيين، بشأن المسائل المتعلقة بالمساعدة الموجهة إلى أوكرانيا.

رؤساء اللجان النيابية يسعون للحصول على معلومات ذات صلة بضغوط قد يكون ترمب مارسها على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتزويده بمعلومات من شأنها أن تُلحق الضرر بمنافسه في الانتخابات الرئاسية 2020 المرشح الديمقراطي جو بايدن، وربطه ذلك بتقديم مساعدة عسكرية لكييف.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الأمام) ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس (غيتي)

فضيحة أوكرانيا