ليبيا.. هدوء حذر بعد استعادة قوات الوفاق لمناطق جنوبي طرابلس

ساد هدوء حذر، صباح الثلاثاء، جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، إثر معارك بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق، تقدمت فيها الأخيرة واستعادت السيطرة على عدة مناطق.

تقدم الوفاق

استعادت قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، السيطرة على مناطق جنوبي العاصمة كانت قد فقدتها قبل يومين، وذلك بعد مواجهات عنيفة، أمس الإثنين.

قوات الوفاق تمكنت من السيطرة على كامل منطقة العزيزية الرابطة بين مدينة غريان وطرابلس.

المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للوفاق، قال في بيان أمس إنها أحكمت السيطرة الكاملة على المنطقة من العزيزية إلى السبيعة بعد أن فرت قوات حفتر.

البيان: قوات الوفاق غنمت أربع آليات مسلحة بذخائرها، بينها مدرعة إماراتية، كما أسرت 9 من التابعين لفلول حفتر الهاربة.

بينما تتهم حكومة الوفاق الإمارات بدعم هجوم قوات حفتر على طرابلس، نفت أبوظبي في بيانات سابقة تلك الاتهامات.

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أصدر أوامره أمس بتعزيز الوحدات المقاتلة بكافة الاحتياجات التي تتطلبها العمليات العسكرية.

قواتنا ُتطارد مسلحين من مرتزقة فاغنر الروسية حاولوا التسلل و قطع طريق العزيزية بمساعدة ليبيين باعوا أنفسهم ووطنهم. وتحكم السيطرة الكاملة على المنطقة من العزيزية إلى السبيعة بعد أن فر العدو و سيطرت قواتنا على اربع آليات مسلحة بذخائرها من بينها مدرعة اماراتية و قبضت على 9 مسلحين pic.twitter.com/Emc7eCKxg0 — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) October 7, 2019

معارك جنوبي طرابلس

دارت أمس الإثنين معارك طاحنة بين قوات الوفاق وقوات حفتر في محور السبيعة والطويشة ومنطقة تليس (شرق العزيزية) وفي عين زارة، جنوبي طرابلس.

مصدر عسكري من قوات الوفاق، أعلن استهداف طيران مسير تابع للحكومة، تمركزات لقوات حفتر في محور الطويشة والسعدية، جنوبي طرابلس.

المصدر العسكري للأناضول: القصف استهدف قوات لحفتر تسللت على الطريق الرئيسي الرابط بين منطقة العزيزية وطرابلس.

المصدر: قوات حفتر تمكنت الأحد من السيطرة على مناطق الساعدية والطويشة جنوبي طرابلس، بعد انسحاب قواتنا منها والآن بدأت قواتنا في استعادة السيطرة على تلك المناطق.

مركز الطب الميداني التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أعلن مصرع مسعف تابع له وإصابة آخر، نتيجة لقصف طيران قوات حفتر منطقة الطويشة جنوبي طرابلس.

الاشتباكات تجددت في محور عين زارة والخلة جنوبي طرابلس، وسُمعت أصوات الأسلحة الثقيلة بوضوح داخل العاصمة، وفق مراسل الأناضول.

#عملية_بركان_الغضب: استمراراً لسجلها الإجرامي في استهداف فرق الإسعاف و الأطقم الطبية: الطيران الإماراتي المسير الداعم لمجرم الحرب المتمرد حفتر يستهدف مباشرة اليوم فرقة اسعاف ميدانية بمنطقة الطويشة ما تسبب في استشهاد الطبيب سامر سليمان السباعي pic.twitter.com/WQ7LswaV17 — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) October 7, 2019

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