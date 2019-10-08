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فصائل المقاومة بغزة: متيقظون لأساليب إسرائيل في التجسس علينا

فصائل المقاومة بغزة
فصائل المقاومة بغزة
8/10/2019

قالت الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة إنها تتابع أساليب إسرائيل في جمع المعلومات الاستخبارية من القطاع تحت غطاء جمعيات خيرية ومؤسسات صحية وأخرى سياحية.

التفاصيل
  • أضافت في "بيان لغرفة العمليات المشتركة في قطاع غزة، التي تضم الأذرع المسلحة للفصائل الفلسطينية" أن هذه الطريقة الإسرائيلية الجديدة تأتي "نتيجة التحدي" الذي فرضته الأجهزة الأمنية الفلسطينية عليها بعد كشف جزء كبير من عملائها.
  • البيان: "نتابع أساليب مخابرات العدو، ومكتب المنسق (صفحة إسرائيلية عبر موقع التواصل الاجتماعي) في جمع المعلومات عن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأسلوب الاغتيال المعنوي للمجاهدين".
  • البيان: "الغرفة المشتركة عقدت اجتماعاً قبل شهر من الآن، وبحثت مخاطر سلوك العدو الجديد وأوعزت للجهات المختصة بضرورة القيام بخطوات تحبط توجه العدو الجديد".
  • ذكرت أن "تعاطي بعض الشخصيات الفلسطينية مع المنسق وضباط مكتبه فيه خطورة بالغة، وسلوكاً يتنافى مع القيم الوطنية".
  • أعلنت أنها "قررت رفع الغطاء عن كل شخص يتعاطى مع المنسق الذي يعد ضابطا مركزياً في "وزارة الحرب الصهيونية".
  • أوضحت أن غرفة العمليات المشتركة ناقشت "سلوك العدو "المشين" في الاغتيال المعنوي للمقاومين، عبر فبركة قصص لا أصل لها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووجدت أن العدو ذهب لهذا السلوك لعدم قدرته على اغتيال المقاومين جسديا خشية رد المقاومة".
  • دعت الغرفة، الفلسطينيين "لعدم التعاطي مع سلوك العدو المشين، والعمل بأصول شعبنا القائمة على احتضان كل ثائر مقاوم".

والثلاثاء، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني (تديرها حركة حماس) في قطاع غزة، إن إسرائيل تستخدم أساليب جديدة، لجمع المعلومات الاستخباراتية والأمنية، من خلال انتحال صفات جمعيات إنسانية، أو استغلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الوزارة، في بيان: "بعد تَمكّن الأجهزة الأمنية من شلّ قدرات المتخابرين مع الاحتلال وإلحاق الضعف بأجهزته الاستخباراتية، عمد الاحتلال إلى تغيير أساليبه في جمع المعلومات من غزة".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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