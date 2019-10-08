ظريف: إيران مستعدة للحوار مع السعودية إذا كفت عن قتل الناس

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للجلوس لبحث القضايا الإقليمية مع السعودية ولكن يجب على المملكة أن تكف عن "قتل الناس".

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نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن ظريف قوله "في حال كان السعوديون يودون التفاوض مع إيران، وإذا كانوا يريدون بحث القضايا الإقليمية على طاولة المفاوضات وعدم قتل الناس، فسيجدون الجمهورية الإسلامية معهم بالتأكيد".

ظريف أضاف "وزارة الشؤون الخارجية مستعدة دوما للتعاون مع جيراننا من أجل أمن المنطقة وقد أعلنا ذلك الموقف رسميا".

نفى مسؤول كبير بالخارجية السعودية في وقت سابق تصريحات لمسؤول إيراني قال فيها إن الرياض بعثت برسائل للرئيس الإيراني عبر زعماء دول أخرى ووصفها بأنها "غير دقيقة".

وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير قال إن "التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى عبر أعماله العدائية في المنطقة".

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان قد عبر في تصريحات سابقة، عن رغبته في أن يتم حل الخلافات الثنائية بين بلاده وإيران عبر الطرق السلمية وليس العسكرية.

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