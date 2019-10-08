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سياسة

ظريف: إيران مستعدة للحوار مع السعودية إذا كفت عن قتل الناس

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
8/10/2019

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للجلوس لبحث القضايا الإقليمية مع السعودية ولكن يجب على المملكة أن تكف عن "قتل الناس".

التفاصيل
  • نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن ظريف قوله "في حال كان السعوديون يودون التفاوض مع إيران، وإذا كانوا يريدون بحث القضايا الإقليمية على طاولة المفاوضات وعدم قتل الناس، فسيجدون الجمهورية الإسلامية معهم بالتأكيد".
  • ظريف أضاف "وزارة الشؤون الخارجية مستعدة دوما للتعاون مع جيراننا من أجل أمن المنطقة وقد أعلنا ذلك الموقف رسميا".
  • نفى مسؤول كبير بالخارجية السعودية في وقت سابق تصريحات لمسؤول إيراني قال فيها إن الرياض بعثت برسائل للرئيس الإيراني عبر زعماء دول أخرى ووصفها بأنها "غير دقيقة".
  • وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير قال إن "التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى عبر أعماله العدائية في المنطقة".
  • ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان قد عبر في تصريحات سابقة، عن رغبته في أن يتم حل الخلافات الثنائية بين بلاده وإيران عبر الطرق السلمية وليس العسكرية.
خلفيات
  • تشهد العلاقات بين إيران والسعودية توترًا متصاعدًا، تفاقم مؤخرًا بعد الهجمات على منشآت نفطية بالمملكة، حملت واشنطن والرياض طهران المسؤولية، فيما نفت الأخيرة ذلك. وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم.
  • عرضت الجماعة في الشهر الماضي وقف إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على المدن السعودية إذا فعل التحالف الذي تقوده السعودية نفس الأمر. وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه ينظر للعرض بإيجابية.
  • تتهم الرياض الحكومة الإيرانية بتسليح الحوثيين وهو ما ينفيه الحوثيون وطهران لكن إيران تقول إنها تقدم المشورة للحركة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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