خطة إسرائيلية لمحاربة النفوذ التركي في القدس الشرقية

قالت صحيفة إسرائيل هيوم إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أصدر تعليمات إلى مكتبه لإعداد خطة، تتضمن سلسلة إجراءات لوقف أنشطة الحكومة التركية في القدس الشرقية المحتلة.

وتوقعت الصحيفة مناقشة الخطة أمام مجلس الوزراء، وعرضها للموافقة، على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

مضمون الخطة

الخطة تشمل الإجراءات التالية

إدراج حركة الإخوان المسلمين كمنظمة غير قانونية في إسرائيل. إذ زعمت الصحيفة أن حزب العدالة والتنمية ينتمي إلى الحركة ويدعمها.

حظر الحركة الإسلامية الشمالية التي يتزعمها الشيخ رائد صلاح.

فرض قيود على نشاطات جمعيات تركية، مثل جمعية "تراثنا".

الحد من أنشطة وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" في القدس القديمة، إذ تهدف "تيكا"، وفق الصحيفة، لمنع تهويد القدس، وتعمل تحت غطاء أنشطة خيرية.

مطالبة "تيكا" بتنسيق عملياتها مع إسرائيل مسبقاً، ومنع العمل بشكل مستقل.

عدم السماح لوكالة "تيكا" بالعمل منفردة، وإلغاء المكانة الدبلوماسية لرئيسها.

سحب تصاريح العمل من المعلمين الأتراك الذين يقومون بالتدريس في القدس، وهو اتخاذ تم إجراؤه بالفعل.

وقف المحادثات بين مؤسسة الأوقاف الإسلامية التي يديرها الأردن والمسؤولون الأتراك.

وتبلغ قيمة أنشطة وكالة "بيكا" التركية، في القدس، 12 مليون دولار سنوياً.

وتقول الوكالة التركية، إنها تهدف للحفاظ على التراث العثماني للمدينة القديمة في القدس، الذي كان تحت حكم الإمبراطورية العثمانية حتى عام 1917.

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

نفوذ تركي متزايد