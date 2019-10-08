ترمب: تركيا شريك تجاري كبير لأمريكا وسأستقبل أردوغان

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، الدفاع عن علاقات واشنطن مع أنقرة بعد أن انتقد الحزبان الجمهوري والديمقراطي قراره بسحب قوات أمريكية من شمال شرق سوريا.

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ترمب كتب على تويتر "ينسى الكثيرون بسهولة أن تركيا شريك تجاري كبير للولايات المتحدة. في حقيقة الأمر هم يقومون بتصنيع الإطار الهيكلي الفولاذي للمقاتلة الأمريكية إف-35. كما أن التعامل معهم كان جيدا".

ترمب أضاف "لنتذكر دائما، وعلى نحو مهم، أن تركيا عضو مهم للمكانة الجيدة لحلف شمال الأطلسي".

ترمب تابع: "إضافة إلى ذلك لقد ساعدوني في إنقاذ حياة الكثيرين في محافظة إدلب السورية".

الرئيس الأمريكي أعلن أنه سيستضيف نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الابيض، يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

We may be in the process of leaving Syria, but in no way have we Abandoned the Kurds, who are special people and wonderful fighters. Likewise our relationship with Turkey, a NATO and Trading partner, has been very good. Turkey already has a large Kurdish population and fully…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

"لم نتخل عن الأكراد"

ترمب أكد أن الولايات المتحدة "لم تتخل عن الأكراد"، وكتب في تغريدة: "قد نكون في طور مغادرة سوريا، لكننا لم نتخل بأي شكل كان عن الأكراد الذين هم أشخاص مميزون ومقاتلون رائعون".

لم يعلن ترمب معارضته لأي عملية لتركيا ضد الأكراد، غير أنه حذر من أن "معارك غير ضرورية" سيكون لها عواقب "مدمرة" على اقتصاد هذا البلد.

أمس الإثنين هدد ترمب "بتدمير" اقتصاد تركيا في حال قيامها "بأي شيء خارج ما نعتبره إنسانيا".

"عملية عسكرية"