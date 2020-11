ترمب: تركيا شريك تجاري كبير لأمريكا وسأستقبل أردوغان

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، الدفاع عن علاقات واشنطن مع أنقرة بعد أن انتقد الحزبان الجمهوري والديمقراطي قراره بسحب قوات أمريكية من شمال شرق سوريا.

We may be in the process of leaving Syria, but in no way have we Abandoned the Kurds, who are special people and wonderful fighters. Likewise our relationship with Turkey, a NATO and Trading partner, has been very good. Turkey already has a large Kurdish population and fully….

