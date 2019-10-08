بعد اقتحام آلاف المستوطنين: حماس تدعو إلى الاستنفار لحماية الأقصى

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الثلاثاء، لاستنفار فلسطيني "قوي وفاعل" بعد استباحة آلاف المستوطنين لباحات وقدسية المسجد الأقصى، والتي تهدف لتهويده وطمس معالمه، بحسب الحركة.

واقتحم آلاف الإسرائيليين،الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، بمناسبة يوم "الغفران" اليهودي، فيما أدى آلاف المستوطنين الليلة الماضية طقوسا يهودية عند حائط البراق وسط إجراءات مشددة.

أهم ما ورد في بيان حماس

إن هذه الجرائم المتواصلة تتطلب استنفارًا فلسطينيًا قويًا وفاعلًا، من مكونات شعبنا ومستوياته كافة، وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، وعلى بواباته والاستبسال في حمايته والدفاع عنه مهما كان الثمن.

نطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالقيام بدورهم وواجبهم تجاه ما يجري من عدوان منظم وممنهج على المسجد الأقصى.

نطالب بفضح الاحتلال الإسرائيلي، وعزله ووضع حد لجرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وإنهاء كل أشكال التواصل والتطبيع مع العدو الإسرائيلي.

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