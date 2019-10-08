البرلمان التركي يمدد تفويض العمليات العسكرية بسوريا والعراق

صادق البرلمان التركي، على تمديد التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية بشأن العمليات خارج الحدود في العراق وسوريا لمدة عام.

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خلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان، الثلاثاء، جرى تمديد التفويض لمدة عام اعتبارا من 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

الرئاسة التركية قدمت، أمس الإثنين، مذكرة إلى البرلمان، لتمديد صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود في سوريا والعراق.

أكدت المذكرة التي تحمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، أن أنقرة تولي اهتماما كبيرا لوحدة الأراضي العراقية واستقرارها.

شددت المذكرة على أن تنظيمات إرهابية مثل داعش و"بي كا كا" و"ي ب ك" في سوريا والعراق، تواصل تهديد الأمن القومي التركي، وتستمر في فعالياتها الإرهابية ضد تركيا.

أشارت المذكرة إلى مواصلة تركيا جهودها لإنشاء منطقة آمنة على حدودها شرق الفرات بسوريا، في ضوء المقتضيات المشروعة لأمنها القومي.

لفتت المذكرة إلى قطع شوط مهم في الجهود التي تبذلها تركيا مع الدول المعنية الأخرى، للوصول إلى سلام وحل دائم في سوريا، على أرضية اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ مع مسار أستانا.

أشارت في هذا الإطار إلى تحمل تركيا مسؤوليات إنهاء الأنشطة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا، وإرساء الطمأنينة والسلام والأمن فيها.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار الصراعات الحاصلة في المناطق المجاورة للحدود الجنوبية لتركيا، والتي تهدد الأمن القومي للبلاد.

تعزيزات عسكرية تركية جديدة تصل إلى الحدود السورية

القوات المسلحة التركية أرسلت، الثلاثاء، مزيدًا من التعزيزات إلى وحداتها المتركزة على الحدود السورية.

قال مراسل الأناضول، إن 10 شاحنات محملة بعربات مدرعة، وآليات مختلفة خرجت من قيادة "لواء المدرعات 20" بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، وانطلقت باتجاه "اقجة قلعة" الحدودي مع سوريا.

وصلت مركز ولاية كليس (جنوب) حافلات تحمل عناصر من الوحدات الخاصة "كوماندوز" وشاحنات محملة بالذخائر، قادمة من ولاية "هطاي"(جنوب)، وتوجهت إلى قضاء "ألبيلي" التابع لكليس والحدودي مع سوريا.

مصادر عسكرية تركية قالت، للأناضول، إن التعزيزات أرسلت وسط تدابير أمنية مشددة، لتقوية الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود السورية.

وزارة الدفاع التركية قالت في بيان نشرته ليل الإثنين/ الثلاثاء، عبر حسابها في تويتر إن القوات المسلحة لن تتسامح إطلاقًا مع إنشاء "ممر إرهابي" على حدود تركيا، وإنها استكملت كافة الاستعدادات من أجل العملية بشرق الفرات.

أشارت إلى ضرورة إقامة المنطقة الآمنة/ ممر السلام للمساهمة في الاستقرار والسلام بالمنطقة، وحتى يتمكن السوريون من العيش في أجواء آمنة.

والسبت الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه أصدر توجيهات لإطلاق عملية عسكرية وشيكة ضد "الإرهابيين" في شرق الفرات شمالي سوريا.

الجيش الوطني السوري يدفع بتعزيزات

الجيش الوطني السوري دفع بأعداد كبيرة من العناصر والآليات المدرعة من مناطق سيطرته شمالي سوريا، إلى خطوط الجبهة مع مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

أفاد مراسل الأناضول، بأن الجيش الوطني يهدف من خلال هذا الحشد إلى تقوية خط الجبهة ضد عناصر "ي ب ك "الإرهابي" ومنع أي هجوم للمنظمة عقب انطلاق العملية العسكرية التركية.

وتأسس الجيش الوطني السوري بشكل رسمي مطلع الشهر الجاري، بعد اندماج فصائل الجيش السوري الحر في ريفي حلب الشمالي والغربي وريف إدلب شمالي سوريا، ولا يعرف رقم دقيق لأعداد مقاتليه إلا أنهم بعشرات الآلاف.

وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة ورئيس الأركان اللواء سالم إدريس

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