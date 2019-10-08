إثيوبيا: محاولات مصر السيطرة على النيل تعود للحقبة الاستعمارية

اتهمت إثيوبيا مصر بمحاولة الحفاظ على سيطرتها على مياه النيل باقتراح تقول إنه سيهدد سداً عملاقاً قيد الإنشاء على النيل الأزرق في خلاف دبلوماسي محتدم بين البلدين.

وتبرز التصريحات الصعوبات التي تواجه التوصل إلى حل وسط بين البلدين بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير. وفشلت جولتان من المحادثات خلال الشهر الأخير في مصر والسودان في إحراز تقدم.

وتعتمد مصر على النيل للحصول على ما يصل إلى 90% من مياهها العذبة، وتخشى من أن السد، الذي يتم بناؤه في إثيوبيا بالقرب من الحدود مع السودان، سيحجم الإمدادات الشحيحة بالفعل.

وبعد توقف المحادثات، قدمت مصر اقتراحا في أول أغسطس/ آب الماضي تضمن شروط ملء الخزان وهو ما رفضته إثيوبيا.

"عودة للحقبة الاستعمارية"

وزارة الخارجية الإثيوبية قالت في مذكرة بتاريخ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تم توزيعها على السفارات إن "اقتراح مصر محاولة للحفاظ على نظام أعلنته ذاتيا لتوزيع المياه يرجع للحقبة الاستعمارية واستخدام حق النقض ضد أي مشروع في نظام النيل"، حسبما ذكرت وكالة رويترز التي اطلعت على المذكرة.

صُمم السد الذي تبلغ تكلفته حوالي 5 مليارات دولار ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا من خلال توليد أكثر من 6 آلاف ميغا وات. وتعتبره أديس أبابا خطوة نحو معالجة الخلل التاريخي في استغلال مياه النيل.

إثيوبيا قالت في بداية العام إنه سيتم تشغيل السد بالكامل بحلول عام 2022.

وزير الري المصري (وسط) أثناء حضوره مباحثات سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم

ملء الخزان