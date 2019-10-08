أردنيان يرويان ظروف اعتقالهما في مصر

روى معتقل أردني، أفرجت عنه السلطات المصرية قبل أيام، ظروف اعتقاله، مؤكداً أن اعترافاته التي بثتها وسائل إعلام، تمت بالإكراه ونتيجة الضغوطٍ الجسدية والنفسية.

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عبد الرحمن الرواجبة، أحد المعتقلين الأردنيين، أكد في لقاء متلفز، أنه ذهب للقاهرة لتعلم السينما والعمل بها.

أضاف الرواجبة، أنه بعد مدة وجيزة، تم القبض على زميله ثائر مطر، لتقتحم قوة أمنية منزله بعد ذلك بساعات، وتقتاده إلى جهة غير معلومة.

أوضح الشاب الأردني، أنه لم يكن يعلم سبب اعتقاله، مشيراً إلى اقتياده معصوب العينين إلى جهة غير معلومة.

ذكر الرواجبة، أن السلطات التي اعتقلته، مارست عليه ضغوطا جسدية، ونفسية، قائلاً "تم إكراهي على الظهور في فيديو الاعترافات".

كان المذيع المصري عمرو أديب، قد نشر فيديو مسجلا، يزعم فيه أنه اعترافات لأجانب قالوا إنهم جاؤوا لمصر تلبية لدعوة التظاهر ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ميدان التحرير.

أكد ثائر مطر خلال اللقاء ذاته، أنه لم يتدخل في أي شأن سياسي بمصر، ولم يتحدث في هذه الموضوعات مع أي شخص.

بحسب الشابين المعتقلين، فقد وجهت لهما نيابة أمن الدولة في مصر، تهم الانتماء لجماعة إرهابية وتمويلها وتسليحها.

وقال محامون مصريون، الثلاثاء، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت إخلاء سبيل 200 موقوف إثر أحداث 20 سبتمبر/أيلول الماضي.

ما القصة؟

في 2 أكتوبر/تشرين الأول، أفرجت السلطات المصرية عن طالب سوداني وأردنييْن، كانت قد أوقفتهم خلال حملة اعتقال عشوائية، شنتها بعد مظاهرات 20 من سبتمبر/أيلول ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تصدر وسم (عمرو أديب كداب) لساعات موقع التواصل الاجتماعي، فيما دعا البعض لمحاسبة أديب قضائيا لنشره أخبار كاذبة.

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