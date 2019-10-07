مصر: فصل 1070 معلما بدعوى انتمائهم إلى الإخوان المسلمين

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، فصل 1070 معلما؛ بدعوى انتمائهم إلى جماعة "الإخوان المسلمين" التي تحظرها القاهرة وتعتبرها "إرهابية".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
فصل 1070 معلما
قال شوقي إن "المتواجد في هذه الوظيفة يجب أن تكون لديه مواصفات خاصة".
أضاف أن قرار الفصل لكونهم "ينتمون لجماعة الإخوان المحظورة، أو صدر ضدهم أحكام ولتطهير الوزارة من أية أفكار قد تؤثر على الطلاب".
لم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من المعلمين المعنيين أو من يمثلهم على التهمة المذكورة بحقهم.
خلفيات
- تعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان "إرهابية"، وتصنفها بأنها "محظورة" بقرار حكومي صادر عقب أشهر من عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي كان ينتمي للجماعة، في صيف 2013.
- لم تعلق جماعة الإخوان على القرار غير أنها ترفض تلك التوصيفات وتعتبرها "ظالمة"، وتقول عادةً إنها لا تمارس العنف وتعبر عن رفضها للسلطة الحالية بالطرق السلمية.
- أعلنت الجماعة وجود أكثر من 60 ألفا بالسجون، منذ فض أمني لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 من أغسطس/آب 2013، راح ضحيته المئات.
- عادة ما تعلن السلطات في مصر تمسكها باستقلال القضاء ونزاهته، وتنفي وجود معتقلين سياسيين لديها، وتقول إن هؤلاء متهمون في "قضايا إرهاب"، وهو ما تنفيه الجماعة، مؤكدة أن التهم "ملفقة".