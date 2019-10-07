مصر: فصل 1070 معلما بدعوى انتمائهم إلى الإخوان المسلمين

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، فصل 1070 معلما؛ بدعوى انتمائهم إلى جماعة "الإخوان المسلمين" التي تحظرها القاهرة وتعتبرها "إرهابية".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

فصل 1070 معلما

قال شوقي إن "المتواجد في هذه الوظيفة يجب أن تكون لديه مواصفات خاصة".

أضاف أن قرار الفصل لكونهم "ينتمون لجماعة الإخوان المحظورة، أو صدر ضدهم أحكام ولتطهير الوزارة من أية أفكار قد تؤثر على الطلاب".

لم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من المعلمين المعنيين أو من يمثلهم على التهمة المذكورة بحقهم.

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